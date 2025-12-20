закрыть
Лукашистке Петкевич нужен Кашпировский?

5
  • Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
  • 20.12.2025, 17:08
  • 2,692
Лукашистке Петкевич нужен Кашпировский?

Чиновница бредит «25-м кадром».

Похоже, вопросы демографии всерьез взволновали чиновников. Но то, какие предложения по повышению рождаемости звучат из высоких кабинетов, вызывает, мягко говоря, удивление.

Так, вице-премьер по социальным вопросам Наталья Петкевич заявила о «разработанных госпрограммах с революционными мерами», которые якобы «стимулируют рождаемость, модернизируют поддержку женщин и семей с детьми».

И тут же выступила с неординарной инициативой:

«Кроме материальных мер, важна и атмосфера. В детстве модель поведения формируется игрой: одна кукла — один ребенок, две — двое. Рожденный в многодетной семье видит веселую, дружную картину. Это 25-й кадр, которому не уделяют внимания, но он важен.

На билбордах, в рекламе мы видим маму и папу с одним-двумя детьми или больше. Нужно формировать культуру: многодетная семья (2-3 и более детей) — это хорошо, правильно, поощряется. Это дает будущее семье и стране. Это морально-этический аспект».

Да-да, вам не показалось — 25 кадр. Осталось Кашпировского пригласить на должность главы Минздрава.

А дальше вице-премьер рассказала о важности создания условия, чтобы белоруски не боялись рожать. Прозвучало достаточно крамольно, судите сами. По мнению Петкевич, женщина «не должна выпадать из трудовой системы — после декрета бесшовно может вернуться на место работы»:

«Нужны достойные условия в декрете, плавный переход, возможность совмещать работу и семью. Женщина должна иметь место в детском саду или помощь с ребенком, чтобы выйти на работу раньше. Нужны условия для образования детей, качественное здравоохранение».

Что же это получается? За тридцать с лишним лет правления Лукашенко в стране так и не созданы ни условия для образования, ни качественное здравоохранение? Ни достойные условия в декрете для молодых мам? Если так, то надежда на 25-й кадр выглядит вполне рационально.

Если серьезно, то от себя не можем не дополнить список факторов страха для потенциальных молодых родителей, к сожалению, ставших новой реальностью в Беларуси.

Это и фактическое соучастие в захватнической войне, грозящее нам прямым участием.

Это и милитаризация общественного сознания, длящаяся не первый год. В том числе, затрагивающая систему воспитания и образования.

Фактически, те же люди, которые ратуют за повышение рождаемости, как минимум, не противятся тому, что из нынешнего поколения юных белорусов готовят пушечное мясо для чужих войн.

Не говоря уже про общую атмосферу в стране, когда за неосторожный лайк можно исчезнуть на несколько лет в аду колонии.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

