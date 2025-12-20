закрыть
20 декабря 2025, суббота
Большинство людей выбрасывает эту часть яйца, которая является настоящим сокровищем

  • 20.12.2025, 17:24
  • 1,228
В чем польза «чешуи феникса»?

Обычное куриное яйцо — не только доступный источник белка, но и целый комплекс полезных веществ, способных поддерживать наше здоровье. В традиционной китайской медицине каждую часть яйца веками использовали для профилактики и лечения разных недугов, пишет ТСН

Особую ценность имеет внутренняя пленка яйца, известная как «чешуя феникса».

По-видимому, вы замечали тонкую прозрачную пленку, остающуюся на скорлупе после очищения вареного яйца.

Считалось, что эта пленка эффективна при лечении кашля, уменьшении раздражения слизистой горла и восстановлении тканей после повреждений. Ее структура очень напоминает строение человеческой слизистой, поэтому «чешуя феникса» считалась естественной идеальной «повязкой».

Например, при небольших язвах в полости рта можно воспользоваться простым методом: отделите пленку от яйца, промойте чистой водой и приложите на пораженное место на несколько минут. Это поможет снизить дискомфорт и ускорить заживление.

Также есть народные методы использования пленки для поддержания здоровой кожи и восстановления после травм. Конечно, применять такие методы следует осторожно, учитывая особенности собственного организма.

