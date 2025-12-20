На путиниста Глызина в самолете набросилась женщина 1 20.12.2025, 17:34

1,348

Момент попал на видео.

Одна из пассажирок самолета, который летел из Москвы, напала на певца-путиниста Алексея Глызина, сообщает «Главред».

Как пишут российские СМИ, рейс задержали после инцидента.

По словам самого певца, женщина кричала, кидалась вещами и выражалась нецензурными словами. «Досталось Глызину — автору хитов «Ты не ангел» и «Зимний сад», и его концертному директору Максиму Глотову. Мужчины сами пошли успокаивать дебоширку, скрутили ее и помогли вывести из салона», - пишут росСМИ.

Сообщается также что одной пассажирке стало плохо. Самолет был вынужден вернуться в Шереметьево. Ее передали полиции, после чего рейс успешно вылетел в Новокузнецк.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com