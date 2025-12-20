На путиниста Глызина в самолете набросилась женщина

На путиниста Глызина в самолете набросилась женщина1
- 20.12.2025, 17:34
Момент попал на видео.
Одна из пассажирок самолета, который летел из Москвы, напала на певца-путиниста Алексея Глызина, сообщает «Главред».
Как пишут российские СМИ, рейс задержали после инцидента.
По словам самого певца, женщина кричала, кидалась вещами и выражалась нецензурными словами. «Досталось Глызину — автору хитов «Ты не ангел» и «Зимний сад», и его концертному директору Максиму Глотову. Мужчины сами пошли успокаивать дебоширку, скрутили ее и помогли вывести из салона», - пишут росСМИ.
Сообщается также что одной пассажирке стало плохо. Самолет был вынужден вернуться в Шереметьево. Ее передали полиции, после чего рейс успешно вылетел в Новокузнецк.