У Трампа предложили прямой формат переговоров с участием Украины, США и РФ

У Трампа предложили прямой формат переговоров с участием Украины, США и РФ1
- 20.12.2025, 17:49
Зеленский раскрыл подробности.
Соединенные Штаты предложили формат встречи с участием Украины, России, США и представителей Европы в рамках возможных мирных переговоров.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время совместного с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру общения с представителями медиа в Киеве.
«Действительно, США сказали, что у них будет отдельная встреча с представителями России. И они предложили такой формат - Украина, Америка, Россия и, наверное, представители Европы», - отметил Зеленский.
В то же время президент Украины подчеркнул, что проведение такой встречи возможно только после анализа результатов уже осуществленных переговоров между Украиной и США.
«Было бы логично делать такую совместную встречу после того, как мы будем понимать потенциальный результат встречи, которая уже прошла - Америка и Украина», - подчеркнул он.
По словам Зеленского, украинская сторона должна получить подробную информацию об итогах первого этапа диалога, после чего будут приниматься решения о дальнейших переговорах.
«Наша команда со мной свяжется, расскажет результаты первого круга диалога, и потом будем понимать, что делать с продолжением», - сказал президент Украины.
Он также отметил, что сейчас ожидает позицию США после консультаций с российской стороной.
«Как реагирует Америка после консультации с россиянами - пока честно говорю, не знаю, но сегодня буду знать», - добавил Зеленский.