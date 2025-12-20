закрыть
У Трампа предложили прямой формат переговоров с участием Украины, США и РФ

1
  • 20.12.2025, 17:49
У Трампа предложили прямой формат переговоров с участием Украины, США и РФ
Фото: Getty Images

Зеленский раскрыл подробности.

Соединенные Штаты предложили формат встречи с участием Украины, России, США и представителей Европы в рамках возможных мирных переговоров.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время совместного с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру общения с представителями медиа в Киеве.

«Действительно, США сказали, что у них будет отдельная встреча с представителями России. И они предложили такой формат - Украина, Америка, Россия и, наверное, представители Европы», - отметил Зеленский.

В то же время президент Украины подчеркнул, что проведение такой встречи возможно только после анализа результатов уже осуществленных переговоров между Украиной и США.

«Было бы логично делать такую совместную встречу после того, как мы будем понимать потенциальный результат встречи, которая уже прошла - Америка и Украина», - подчеркнул он.

По словам Зеленского, украинская сторона должна получить подробную информацию об итогах первого этапа диалога, после чего будут приниматься решения о дальнейших переговорах.

«Наша команда со мной свяжется, расскажет результаты первого круга диалога, и потом будем понимать, что делать с продолжением», - сказал президент Украины.

Он также отметил, что сейчас ожидает позицию США после консультаций с российской стороной.

«Как реагирует Америка после консультации с россиянами - пока честно говорю, не знаю, но сегодня буду знать», - добавил Зеленский.

