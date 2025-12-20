Для белорусских предпринимателей грядут важные изменения в 2026 году

Для белорусских предпринимателей грядут важные изменения в 2026 году1
- 20.12.2025, 18:02
- 3,778
«Лавочку» прикроют.
Для индивидуальных предпринимателей в 2026 году введут налоговые изменения. Бухгалтер и блогер Света Малинина в TikTok рассказала, какие новшества появятся, пишет «Зеркало».
«Для многих ИП убрали возможность применения единого налога, — отметила бухгалтер. — Раньше онлайн-школы применяли единый налог, потому что оказание услуг иным физическим лицам. В 2026 году лавочку прикроют».
@malinina.svetlana Какие изменения коснутся ИП в 2026 году ☝🏼 #бухгалтер #бухгалтерблогеров #новыйзакон #налоги #налогирб ♬ оригинальный звук - БУХГАЛТЕР БЛОГЕРОВ
Также проектом изменений в Налоговый кодекс предусмотрены новшества в расчете налогов для некоторых ИП. Напомним, для них есть два варианта. Первый предусматривает, что берут доходы и отнимают фактические понесенные расходы, с разницы надо заплатить 20%. Второй вариант — фиксированный вычет: если ИП не хочет или не может подтверждать расходы документами, он может взять стандартный вычет. Сейчас он составляет 20% от выручки, налог платится с оставшихся 80% дохода.
«Законодательство сейчас позволяет ИП снимать с выручки 20% вычет, чтобы получать налогооблагаемую базу, — уточнила бухгалтер. — Для двух категорий ИП, которые занимаются розничной торговлей и транспортной деятельностью, законодатели увеличивают этот процент до 30%. А для всех остальных останется 20%».
Напомним, с 1 января 2026 года пересмотрят список видов деятельности, которыми смогут заниматься индивидуальные предприниматели.
Ранее с 1 октября прошлого года прекратили регистрацию ИП по отдельным видам деятельности. При этом некоторым из действующих предпринимателей нужно до конца 2025-го либо перейти в юрлицо, либо закрыться.
К примеру, чиновники убрали из перечня видов деятельности, которыми и в 2026 году смогут заниматься ИП, оптовую торговлю. Розничная в этом списке осталась. Также проредили виды деятельности в строительстве. Оставили в том числе электромонтажные, санитарно-технические, изоляционные, штукатурные, столярные, плотницкие, малярные и стекольные работы. А еще — монтаж и установку прочего инженерного оборудования, устройство покрытий пола и облицовку стен. Есть также пункты «прочие отделочные работы» и «прочие специальные строительные работы».
Тем временем в Беларуси продолжает сокращаться число ИП. К тому же они уступают рынок торговым сетям.