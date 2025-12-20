закрыть
20 декабря 2025, суббота, 19:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Для белорусских предпринимателей грядут важные изменения в 2026 году

1
  • 20.12.2025, 18:02
  • 3,778
Для белорусских предпринимателей грядут важные изменения в 2026 году

«Лавочку» прикроют.

Для индивидуальных предпринимателей в 2026 году введут налоговые изменения. Бухгалтер и блогер Света Малинина в TikTok рассказала, какие новшества появятся, пишет «Зеркало».

«Для многих ИП убрали возможность применения единого налога, — отметила бухгалтер. — Раньше онлайн-школы применяли единый налог, потому что оказание услуг иным физическим лицам. В 2026 году лавочку прикроют».

@malinina.svetlana Какие изменения коснутся ИП в 2026 году ☝🏼 #бухгалтер #бухгалтерблогеров #новыйзакон #налоги #налогирб ♬ оригинальный звук - БУХГАЛТЕР БЛОГЕРОВ

Также проектом изменений в Налоговый кодекс предусмотрены новшества в расчете налогов для некоторых ИП. Напомним, для них есть два варианта. Первый предусматривает, что берут доходы и отнимают фактические понесенные расходы, с разницы надо заплатить 20%. Второй вариант — фиксированный вычет: если ИП не хочет или не может подтверждать расходы документами, он может взять стандартный вычет. Сейчас он составляет 20% от выручки, налог платится с оставшихся 80% дохода.

«Законодательство сейчас позволяет ИП снимать с выручки 20% вычет, чтобы получать налогооблагаемую базу, — уточнила бухгалтер. — Для двух категорий ИП, которые занимаются розничной торговлей и транспортной деятельностью, законодатели увеличивают этот процент до 30%. А для всех остальных останется 20%».

Напомним, с 1 января 2026 года пересмотрят список видов деятельности, которыми смогут заниматься индивидуальные предприниматели.

Ранее с 1 октября прошлого года прекратили регистрацию ИП по отдельным видам деятельности. При этом некоторым из действующих предпринимателей нужно до конца 2025-го либо перейти в юрлицо, либо закрыться.

К примеру, чиновники убрали из перечня видов деятельности, которыми и в 2026 году смогут заниматься ИП, оптовую торговлю. Розничная в этом списке осталась. Также проредили виды деятельности в строительстве. Оставили в том числе электромонтажные, санитарно-технические, изоляционные, штукатурные, столярные, плотницкие, малярные и стекольные работы. А еще — монтаж и установку прочего инженерного оборудования, устройство покрытий пола и облицовку стен. Есть также пункты «прочие отделочные работы» и «прочие специальные строительные работы».

Тем временем в Беларуси продолжает сокращаться число ИП. К тому же они уступают рынок торговым сетям.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко