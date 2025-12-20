Что означает новый оборонный закон США для Украины? 4 20.12.2025, 18:17

Белый дом не сможет блокировать передачу разведданных без одобрения Конгресса США.

Сенат США одобрил ежегодный Закон о национальной обороне (NDAA) и направил его на подпись президенту США Дональду Трампу. Документ содержит ряд положений, касающихся Украины: от ограниченной военной помощи до усиленного контроля за действиями Белого дома в сфере поставок оружия и разведывательной поддержки Киева, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Ключевым элементом стало выделение 400 млн долларов на Инициативу по содействию безопасности Украины (USAI) на 2026–2027 годы. Это значительно меньше прежних объемов помощи: для сравнения, дополнительный пакет помощи в апреле 2024 года включал почти 14 млрд долларов по линии USAI. Тем не менее, законодатели называют это важным шагом на фоне фактического прекращения прямой военной помощи Украине со стороны США.

Закон также ужесточает правила перераспределения вооружений. После того как в июне Пентагон перенаправил 20 тысяч противодронных перехватчиков, предназначенных для Украины, в Израиль и на Ближний Восток, Конгресс ввел требования, обязывающие компенсировать Киеву любое подобное изъятие.

Отдельное внимание уделено разведывательной поддержке. Закон требует от министра обороны США в течение 48 часов уведомлять Конгресс о любом решении сократить или приостановить передачу Украине разведданных. Это стало реакцией на попытки администрации Трампа использовать разведку как инструмент давления в мирных переговорах.

Также документ предусматривает двухпартийную инициативу, направленную на возвращение украинских детей, насильно вывезенных Россией. Он уполномочивает Госдепартамент и Минюст США помогать в поиске, возвращении и реабилитации детей, а также в привлечении виновных к ответственности.

В целом документ стал самым значимым проявлением поддержки Украины со стороны Конгресса в 2025 году, но одновременно зафиксировал резкое сокращение американской помощи. Для возобновления масштабной поддержки Киеву потребуются новые законодательные инициативы.

