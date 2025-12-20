Польский регулятор готов заняться проблемами белорусов с открытием банковских счетов 20.12.2025, 18:25

В ведомстве пообещали принять меры.

Польская Комиссия по финансовому надзору не видит дискриминации в ограничениях в отношении белорусов, которые не имеют ВНЖ и из-за этого не могут открыть банковские счета. При этом в ведомстве пообещали принять меры, пишет «Белсат».

Популярный среди белорусов банк PKO Bank Polski начал требовать вид на жительство для открытия новых счетов и для полноценного обслуживания существующих. Организация разъяснила это правило последним пакетом санкций ЕС против Беларуси и России за войну в Украине, который был одобрен 23 октября.

Клиентов, открывших счета в PKO после 24 октября, обязали принести в любое отделение вид на жительство в Польше или любой другой стране ЕС. Если этого не сделать, будет заблокирована карточка, мобильное приложение, интернет-банкинг, сервис переводов и платежей BLIK. При этом сам счет не закроют и, соответственно, деньги на нем не заберут.

В комиссии по финансовому надзору Польши (Komisja Nadzoru Finansowego, KNF) в ответ на запрос издания подтвердили правомочность нового требования банка PKO. Руководитель департамента по связям с общественностью ведомства Яцек Борщевский одновременно заявил, что это нельзя считать дискриминацией граждан Беларуси:

«В случае если клиент не предоставит соответствующие документы, позволяющие банку сделать исключение относительно запрета, ведение банковского счета будет возможно только в ограниченном объеме. В то же время, согласно KNF, это не означает полную невозможность открытия банковского счета гражданином Беларуси».

Борщевский также пообещал, что комиссия по финансовому надзору проанализирует проблему:

«В отношении указанной вами проблемы полной невозможности открытия банковских счетов гражданами Беларуси KNF примет соответствующие меры для полного анализа этого вопроса».

Из-за нового требования PKO беларусы начали сетовать, что в Польше не осталось банков, где можно открыть счет без ВНЖ. Это ловушка для тех, кто только планирует переехать в соседнюю страну или находится в процессе легализации.

Польские чиновники не справляются с быстрым оформлением документов, и получается, что гражданин Беларуси с визой или в ожидании ВНЖ может легально жить в Польше, но не может получить банковскую карточку.

«Белсат» ранее направил запросы во многие банки, пытаясь найти те, что откроют счет беларусу без вида на жительство. Сначала изданию ответили в Credit Agricole Bank Polska и Alior, что ВНЖ не требуют. Еще «Белсат» получил сообщение от банка Pekao, и там тоже ждут белорусов без вида на жительство.

Вот какие документы нужны этим банкам.

Credit Agricole Bank Polska:

паспорт или разрешение на толерантное пребывание;

документ, подтверждающий право пребывания на территории Польши;

документ, подтверждающий экономическую связь с Польшей;

номер PESEL при его наличии;

документ, удостоверяющий проживание в Польше.

Alior:

польский ВНЖ или белорусский паспорт с польской визой.

Pekao:

действующий паспорт, виза или вид на жительство;

подтверждение адреса проживания;

разрешение на работу или трудовой договор;

подтверждение предоставления пенсии, денежного пособия;

студенческий билет (Legitymacja studencka) или справка из учебного заведения.

