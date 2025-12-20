закрыть
20 декабря 2025, суббота, 19:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польский регулятор готов заняться проблемами белорусов с открытием банковских счетов

  • 20.12.2025, 18:25
  • 1,276
Польский регулятор готов заняться проблемами белорусов с открытием банковских счетов

В ведомстве пообещали принять меры.

Польская Комиссия по финансовому надзору не видит дискриминации в ограничениях в отношении белорусов, которые не имеют ВНЖ и из-за этого не могут открыть банковские счета. При этом в ведомстве пообещали принять меры, пишет «Белсат».

Популярный среди белорусов банк PKO Bank Polski начал требовать вид на жительство для открытия новых счетов и для полноценного обслуживания существующих. Организация разъяснила это правило последним пакетом санкций ЕС против Беларуси и России за войну в Украине, который был одобрен 23 октября.

Клиентов, открывших счета в PKO после 24 октября, обязали принести в любое отделение вид на жительство в Польше или любой другой стране ЕС. Если этого не сделать, будет заблокирована карточка, мобильное приложение, интернет-банкинг, сервис переводов и платежей BLIK. При этом сам счет не закроют и, соответственно, деньги на нем не заберут.

В комиссии по финансовому надзору Польши (Komisja Nadzoru Finansowego, KNF) в ответ на запрос издания подтвердили правомочность нового требования банка PKO. Руководитель департамента по связям с общественностью ведомства Яцек Борщевский одновременно заявил, что это нельзя считать дискриминацией граждан Беларуси:

«В случае если клиент не предоставит соответствующие документы, позволяющие банку сделать исключение относительно запрета, ведение банковского счета будет возможно только в ограниченном объеме. В то же время, согласно KNF, это не означает полную невозможность открытия банковского счета гражданином Беларуси».

Борщевский также пообещал, что комиссия по финансовому надзору проанализирует проблему:

«В отношении указанной вами проблемы полной невозможности открытия банковских счетов гражданами Беларуси KNF примет соответствующие меры для полного анализа этого вопроса».

Из-за нового требования PKO беларусы начали сетовать, что в Польше не осталось банков, где можно открыть счет без ВНЖ. Это ловушка для тех, кто только планирует переехать в соседнюю страну или находится в процессе легализации.

Польские чиновники не справляются с быстрым оформлением документов, и получается, что гражданин Беларуси с визой или в ожидании ВНЖ может легально жить в Польше, но не может получить банковскую карточку.

«Белсат» ранее направил запросы во многие банки, пытаясь найти те, что откроют счет беларусу без вида на жительство. Сначала изданию ответили в Credit Agricole Bank Polska и Alior, что ВНЖ не требуют. Еще «Белсат» получил сообщение от банка Pekao, и там тоже ждут белорусов без вида на жительство.

Вот какие документы нужны этим банкам.

Credit Agricole Bank Polska:

паспорт или разрешение на толерантное пребывание;

документ, подтверждающий право пребывания на территории Польши;

документ, подтверждающий экономическую связь с Польшей;

номер PESEL при его наличии;

документ, удостоверяющий проживание в Польше.

Alior:

польский ВНЖ или белорусский паспорт с польской визой.

Pekao:

действующий паспорт, виза или вид на жительство;

подтверждение адреса проживания;

разрешение на работу или трудовой договор;

подтверждение предоставления пенсии, денежного пособия;

студенческий билет (Legitymacja studencka) или справка из учебного заведения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко