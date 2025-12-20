Россияне приуныли, но не поумнели 6 Александр Невзоров

20.12.2025, 18:37

4,414

Сильнее унизить РФ было невозможно.

Война, конечно, макнула Россию рожей в дерьмо. И возит по нему уже четыре года.

Сильнее унизить страну-терминатора, державу-пожирательницу народов было невозможно.

Русские в злобном шоке, но их агрессивность не снижается, а растет.

Еще 10 лет назад РФ жила иллюзией того, что цивилизованный мир жив до сих пор только потому, что «русские разрешают».

Дуры в телевизоре измеряли в часах время полной оккупации ЕС.

Это бахвальство и тогда было вполне официальной идеологией.

Сейчас, наблюдая за тем, как орки МО РФ уже год безуспешно пытаются захватить развалины крохотного Купянска, россияне приуныли, но не поумнели.

Разведка США считает, что Путин намерен захватить всю Украину и некоторые европейские страны.

Агентство ссылается на шесть источников, знакомых с информацией американской разведки. Последние ее доклады, которые видели источники, датируется концом сентября.

Агентство пишет, что оценка разведки отличается от публичных заявлений руководства США, что Путин желает положить конец конфликту с Украиной. Разведка считает, что максималистские цели путина не изменилась: он намерен захватить всю Украину, а также европейские страны, которые ранее входили в СССР (вероятно, речь идет про балтийские страны).

Эти оценки, по данным агентства, разделяют разведки Великобритании и стран ЕС.

Буданов ( начальник ГУР) буднично подтверждает, что «да, в 2027 году ГШ РФ запланировал тотальную войну с Европой. Для начала попытаются оккупировать Прибалтику».

Александр Невзоров, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com