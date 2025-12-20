Путину ищут преемника Игорь Эйдман

20.12.2025, 19:12

Ключевое требование — отсутствие прямой ответственности за войну в Украине.

Ахматова говорила о Бродском: «Какую биографию делают нашему рыжему». Теперь биографию, причем задним числом, делают Дмитрию Козаку. Ему создают легенду противника войны в путинском окружении. Для чего?

За сливом, организованным в западной прессе, о якобы изначально антивоенной позиции Козака стоит, вероятнее всего, группировка «умеренных» в российской бюрократии, которая уже сейчас подыскивает замену Путину или, по крайней мере, кандидатов в преемники на случай его ухода из жизни.

Ключевое требование к такому кандидату — отсутствие прямой ответственности за войну в Украине и, как следствие, возможность договариваться о восстановлении сотрудничества с Западом (задача, которую будет пытаться решить любая постпутинская верхушка России). Для этого необходим новый лидер с имиджем противника войны.

Козак, понимает он это или нет, де-факто номинируется на подобную роль. Вероятно, он действительно не был энтузиастом этой агрессии и выступал против полномасштабного вторжения. Но подобные сливы — это не случайно всплывшая информация, а осознанная политическая игра определенной части правящей элиты.

Участником такой игры может быть компания многолетних друзей, партнеров и соседей по Серебряному Бору: Козак, Собянин, Греф, Евтушенков («АФК Система»). А также более широкая группа условно умеренных бюрократов и олигархов, которые беспокоятся о своем будущем в постпутинской России.

После неизбежного — рано или поздно — физического ухода Путина они будут договариваться с Западом, чтобы вернуть привычную модель существования: воровать в России, а тратить и инвестировать на Западе. Им необходимы отмена санкций, возвращение активов, личной собственности, доступа к западным рынкам и финансовым инструментам, а главное — возвращение из статуса изгоев в общество мировых сверхбогачей с неограниченными возможностями.

В этой логике Козак выглядит почти идеальным кандидатом на роль одного из высших руководителей постпутинской России, который представлял бы ее в мире. Большинство других фигур в российской верхушке слишком сильно замараны агрессивной войной и военными преступлениями.

Разумеется, Путин не подыскивает себе преемника — он, судя по всему, намерен править и воевать бесконечно. Также вряд ли верхушка уже сейчас готовит устранение Путина и собирается посадить на его место Козака. Но она думает о своем будущем. И «антивоенный» Козак вполне может рассматриваться в качестве кандидата на место нынешнего сбрендившего маньяка. Поэтому ему заранее создают красивую биографию «борца за мир».

Игорь Эйдман, «Телеграм»

