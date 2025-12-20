закрыть
20 декабря 2025, суббота, 19:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Какие предметы нельзя оставлять в салоне автомобиля зимой?

  • 20.12.2025, 19:27
  • 1,366
Какие предметы нельзя оставлять в салоне автомобиля зимой?

Названы главные ошибки водителей.

С наступлением морозов водителям рекомендуют пересмотреть вещи, которые они оставляют в салоне или багажнике автомобиля. Дело в том, что низкие температуры могут повредить или полностью испортить предметы, не предназначенные для хранения в условиях холода.

Автоэксперт Рене Мартин отмечает, что даже кратковременное хранение некоторых вещей в машине зимой может обернуться серьезными финансовыми потерями, пишет издание Real Simple).

Электроника и гаджеты

В первую очередь это касается электроники. Ноутбуки, планшеты, камеры и другие электронные устройства крайне чувствительны к низким температурам. По словам Мартин, холод может повредить внутренние компоненты, а при переносе устройства в теплое помещение внутри образуется конденсат, который со временем разрушает электронные схемы.

Эксперт автомобильной отрасли Мелани Мансон из AutoInsurance.org добавляет, что ЖК-экраны на морозе начинают работать медленнее и могут выходить из строя. Кроме того, литий-ионные батареи теряют способность нормально заряжаться, а попытка зарядить аккумулятор на морозе может окончательно его испортить.

Напитки и продукты

Лорен Фикс из издания The Car Coach предупреждает: напитки в бутылках — газировка, вода, пиво или вино — могут замерзнуть, расшириться и буквально взорваться. В результате водитель рискует получить липкий, неприятный и потенциально опасный беспорядок в салоне.

Консервы также не предназначены для хранения на морозе. По данным Министерства сельского хозяйства США, при замерзании жидкость внутри банки расширяется, что может привести к вздутию или разрыву упаковки. Это повышает риск порчи продукта и даже развития опасных бактерий, включая возбудителей ботулизма.

Лекарства и косметика

Большинство лекарственных средств рекомендуется хранить при стабильной комнатной температуре. Мартин подчеркивает, что холод может ухудшить качество как жидких, так и твердых препаратов, снижая их эффективность.

По словам Мансон, косметика, кремы и лосьоны при замерзании и последующем оттаивании часто расслаиваются и теряют свои свойства. Зимой такие циклы заморозки и оттаивания могут повторяться многократно, окончательно портя продукт. Аэрозольные баллончики — например, лак для волос или сухой шампунь — на сильном морозе и вовсе могут взорваться.

Аксессуары и другие мелочи

Даже солнцезащитные очки не стоит оставлять в машине зимой, советуют специалисты. Так пластиковые оправы становятся хрупкими и могут треснуть, поэтому советуют держать в автомобиле только недорогую пару, если без очков не обойтись.

«Когда температура ниже нуля, заносите все хрупкие вещи внутрь — зимой машина не является безопасным местом для хранения», — говорит Мансон.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко