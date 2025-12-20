В Беларуси начались массовые сбои в работе банковских сервисов 20.12.2025, 19:39

Что происходит?

Читатели Onliner сообщают о сбоях в работе банковских приложений, невозможности провести платежи по ЕРИП и пополнить счет в «Оплати». В чем причины неполадок, связаны ли они с предстоящими плановыми техническими работами в период с 22 по 29 декабря и когда их смогут устранить?

На что жалуются клиенты банков

«Ни один перевод не проходит из мобильного приложения: ни кредит оплатить, ни деньги перевести», — написала в чат-бот редакции Александра.

«Видны сбои в работе «Беларусбанка». Обещали проведение тех работ с 22 числа. Но уже невозможно оплатить «коммуналку», несколько человек пытались, и у всех ошибки. Плюс вчера не работали банкоматы», — утверждает Катерина, обращаясь в телеграм-канал Onlíner.

На днях «Беларусбанк» предупредил своих клиентов о масштабных плановых технических работах в период с 22 по 29 декабря. Связаны ли текущие сбои с предстоящими работами, пока неизвестно.

Ситуацию прокомментировали в ЕРИП:

«В период с 10:45 до 12:00 наблюдались замедления в процессе совершения платежей через платежную систему в ЕРИП у клиентов ОАО «АСБ Беларусбанк». Благодаря совместным действиям технических служб ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «НКФО «ЕРИП» штатный режим приема платежей восстановлен».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com