20 декабря 2025, суббота, 19:52
В Беларуси начались массовые сбои в работе банковских сервисов

  • 20.12.2025, 19:39
Что происходит?

Читатели Onliner сообщают о сбоях в работе банковских приложений, невозможности провести платежи по ЕРИП и пополнить счет в «Оплати». В чем причины неполадок, связаны ли они с предстоящими плановыми техническими работами в период с 22 по 29 декабря и когда их смогут устранить?

На что жалуются клиенты банков

«Ни один перевод не проходит из мобильного приложения: ни кредит оплатить, ни деньги перевести», — написала в чат-бот редакции Александра.

«Видны сбои в работе «Беларусбанка». Обещали проведение тех работ с 22 числа. Но уже невозможно оплатить «коммуналку», несколько человек пытались, и у всех ошибки. Плюс вчера не работали банкоматы», — утверждает Катерина, обращаясь в телеграм-канал Onlíner.

На днях «Беларусбанк» предупредил своих клиентов о масштабных плановых технических работах в период с 22 по 29 декабря. Связаны ли текущие сбои с предстоящими работами, пока неизвестно.

Ситуацию прокомментировали в ЕРИП:

«В период с 10:45 до 12:00 наблюдались замедления в процессе совершения платежей через платежную систему в ЕРИП у клиентов ОАО «АСБ Беларусбанк». Благодаря совместным действиям технических служб ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «НКФО «ЕРИП» штатный режим приема платежей восстановлен».

