20.12.2025, 19:51

«Громко сам с собою я веду беседу».

Цирк с конями, прямую линию президента РФ, хоть совмещенную с большой пресс-конференцией, хоть не совмещенную, пора заканчивать.

Это главный и единственный вывод из многочасового Путин-шоу.

Нормальные журналисты в стране или перевелись вовсе, или их на такие мероприятия не допускают; вопросы от граждан, которые звучат в эфире, явно отфильтрованы; более того, сам Путин явно проговаривает заготовленные дома ответы на заранее отобранные вопросы. Поэтому в сотый раз мы слышим одно и то же про экономику, которая колосится; инфляцию, которая все снижается; про демографию в разных вариантах ( счастье многодетности, хорошую кавказскую традицию ранних браков и т.п.); про обеспечивший РФ подлинный цифровой суверенитет мессенджер МАХ. Из неожиданно-бессмысленного - про прилетевшие из другой галактики астероиды и влюбленность Путина (странно, что он не сказал, что влюблен исключительно в Россию). Единственное свежее заявление, прозвучавшее в ходе путинского многочасового словоизвержения, о необходимости дать проголосовать на выборах в Украине живущим в РФ украинским гражданам, которых то ли 5, то ли 10 млн (хороший разброс!). Тогда, возможно, Путин прикажет в день выборов не наносить удары вглубь Украины. Все остальное - бесконечные повторы про «надувший» Россию Запад, госпереворот в Украине, войну, которую Запад ведет руками украинцев и т.п.

Путин сознательно проигнорировал вопрос корреспондента BBC, когда прекратятся репрессии в отношении несогласных с властями россиян, как обычно, сведя все к закону об иногагентах, который не в РФ придуман и куда мягче американского.

Если Путин ориентируется на США, то ему нужно, как Трампу. устраивать регулярные короткие подходы к прессе с ответами на актуальные вопросы повестки дня.

Хотя, учитывая, что журналисты пула задают исключительно пропагандистски выверенные вопросы, а Путин дает на них аналогичные ответы, смысла в этом тоже нет никакого.

Поэтому пора возвращаться к традициям советских вождей: выступать исключительно с трибун и печатать полные пропагандистски-оптимистической лживой дребедени речи в официозных СМИ.

