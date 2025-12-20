закрыть
Зеленский поддержал идею трехсторонней встречи США, Украины и РФ

1
  • 20.12.2025, 20:03
Зеленский поддержал идею трехсторонней встречи США, Украины и РФ

О предложении ему рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Америка предложила провести трехстороннюю встречу Украины, США и России на уровне советников по национальной безопасности (NSA). Киев эту идею поддерживает.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский сказал отвечая на вопрос журналистов.

Глава государства проинформировал, что о предложении ему рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров, который сейчас находится в США и проводил вчера переговоры с американскими и европейскими партнерами по завершению войны.

«Что касается Умерова, он мне звонил, сказал, что Америка предлагает трехстороннюю встречу NSA (советников по национальной безопасности - ред.) - Америка, Украина, Россия», - сказал Зеленский.

В то же время президент отметил, что не уверен, что эта встреча принесет что-то новое, но добавил, что ранее подобные встречи были в Турции и они дали определенный результат. В частности, возвращение пленных военных и гражданских. Поэтому Украина поддерживает предложение Америки.

«Если сейчас может быть такая встреча, которая разблокирует обмены, или результатом трехсторонней встречи NSA может быть договоренность о трехсторонней встрече лидеров - я не могу быть против. Мы поддержим предложение США», - резюмировал Зеленский.

