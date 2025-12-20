Зеленский поддержал идею трехсторонней встречи США, Украины и РФ 1 20.12.2025, 20:03

О предложении ему рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Америка предложила провести трехстороннюю встречу Украины, США и России на уровне советников по национальной безопасности (NSA). Киев эту идею поддерживает.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский сказал отвечая на вопрос журналистов.

Глава государства проинформировал, что о предложении ему рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров, который сейчас находится в США и проводил вчера переговоры с американскими и европейскими партнерами по завершению войны.

«Что касается Умерова, он мне звонил, сказал, что Америка предлагает трехстороннюю встречу NSA (советников по национальной безопасности - ред.) - Америка, Украина, Россия», - сказал Зеленский.

В то же время президент отметил, что не уверен, что эта встреча принесет что-то новое, но добавил, что ранее подобные встречи были в Турции и они дали определенный результат. В частности, возвращение пленных военных и гражданских. Поэтому Украина поддерживает предложение Америки.

«Если сейчас может быть такая встреча, которая разблокирует обмены, или результатом трехсторонней встречи NSA может быть договоренность о трехсторонней встрече лидеров - я не могу быть против. Мы поддержим предложение США», - резюмировал Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com