закрыть
20 декабря 2025, суббота, 21:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Вот и отметь Новый год как хочешь»

7
  • 20.12.2025, 20:07
  • 4,034
«Вот и отметь Новый год как хочешь»

Расчетный лист работницы Добрушского хлебозавода вызвал бурю эмоций.

В TikTok разместили, как утверждается, расчетный лист одной из работниц Добрушского хлебозавода с весьма скромной суммой. «Где вместо машины люди вручную уже не один год запаковывают продукцию, никаких доплат не делают. Куда смотрит Гомель, неизвестно», — указала автор поста. Однако реакция комментаторов была неоднозначной: одни поддержали тиктокершу, а другие советовали менять работу, пишет «Зеркало».

Как утверждается, тиктокерша работает упаковщицей в ночные смены на Добрушском хлебозаводе. В расчетном листе за ноябрь этого года сумма к выплате указана — 608,7 рубля. Однако в нем не прописан аванс, отметила в комментариях к видео тиктокерша. По ее словам, месячная зарплата составляет около 700 рублей. График работы — две ночи через две. Начало смены в 18.00, а окончание — в 06.00.

Однако далеко не все комментаторы поддержали тиктокершу. Некоторые советовали ей сменить работу и «не ныть».

Вот некоторые комментарии, оставленные под видео:

«У нас в стране живем хорошо только по телевизору».

«Ну так вы по сути отработали 15 дней за месяц. Какую зарплату вы хотите?»

«Даже не знаю, что сказать, если честно».

«Вы хоть упаковщик, а у воспитателя ответственности выше крыши, а зарплата на 250 рублей больше».

«Кто мешает искать другую работу?»

«Действительно ужас. И как жить?»

«Так же и в райпо, магазин работает без выходных, а по норме 151 час. Мы тоже в шоке от зарплаты».

«Бросай эту работу, ищи другую».

«Вместо того чтобы жаловаться на жизнь, просто пойти бы и написать заявление по собственному».

«Зачем ныть? Вы сами работаете за эти деньги».

«Молодец, что не побоялись выложить расчетный на обозрение. Такая зарплата у половины населения, только молчим и чего-то боимся.

«У меня трое детей и такая зарплата. Вот и отметь Новый год как хочешь».

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко