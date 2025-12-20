«Вот и отметь Новый год как хочешь» 7 20.12.2025, 20:07

Расчетный лист работницы Добрушского хлебозавода вызвал бурю эмоций.

В TikTok разместили, как утверждается, расчетный лист одной из работниц Добрушского хлебозавода с весьма скромной суммой. «Где вместо машины люди вручную уже не один год запаковывают продукцию, никаких доплат не делают. Куда смотрит Гомель, неизвестно», — указала автор поста. Однако реакция комментаторов была неоднозначной: одни поддержали тиктокершу, а другие советовали менять работу, пишет «Зеркало».

Как утверждается, тиктокерша работает упаковщицей в ночные смены на Добрушском хлебозаводе. В расчетном листе за ноябрь этого года сумма к выплате указана — 608,7 рубля. Однако в нем не прописан аванс, отметила в комментариях к видео тиктокерша. По ее словам, месячная зарплата составляет около 700 рублей. График работы — две ночи через две. Начало смены в 18.00, а окончание — в 06.00.

Однако далеко не все комментаторы поддержали тиктокершу. Некоторые советовали ей сменить работу и «не ныть».

Вот некоторые комментарии, оставленные под видео:

«У нас в стране живем хорошо только по телевизору».

«Ну так вы по сути отработали 15 дней за месяц. Какую зарплату вы хотите?»

«Даже не знаю, что сказать, если честно».

«Вы хоть упаковщик, а у воспитателя ответственности выше крыши, а зарплата на 250 рублей больше».

«Кто мешает искать другую работу?»

«Действительно ужас. И как жить?»

«Так же и в райпо, магазин работает без выходных, а по норме 151 час. Мы тоже в шоке от зарплаты».

«Бросай эту работу, ищи другую».

«Вместо того чтобы жаловаться на жизнь, просто пойти бы и написать заявление по собственному».

«Зачем ныть? Вы сами работаете за эти деньги».

«Молодец, что не побоялись выложить расчетный на обозрение. Такая зарплата у половины населения, только молчим и чего-то боимся.

«У меня трое детей и такая зарплата. Вот и отметь Новый год как хочешь».

