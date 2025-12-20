В украинском командовании готовится важная замена
- 20.12.2025, 20:39
- 1,606
Для защиты Одессы будут приняты быстрые решения.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с российским обстрелами Одессы, которые в последнюю неделю усилились. Сейчас государство усиливает ПВО и уже был обсужден вопрос о замене командования.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский сказал отвечая на вопрос журналистов.
Глава государства рассказал, что для защиты Одессы будут быстрые решения. В частности, на место командующего воздушного командования «Юг» Дмитрия Карпенко - уже ищут другую кандидатуру.
«Мы сейчас боремся за Одессу, усиливаем ПВО. Усиливать будем и командование. Я сегодня проговорил этот вопрос, относительно замены командующего ВК «Юг» Карпенко. Я думаю, найдут другую кандидатуру. Потому что надо реагировать вовремя, быстро, несмотря, как бы нам не было трудно», - заявил Зеленский.
Он добавил, что как бы ни было трудно реагировать, но надо максимально защищать людей, Одессу и другие регионы Украины.