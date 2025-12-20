закрыть
20 декабря 2025, суббота, 21:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В украинском командовании готовится важная замена

  • 20.12.2025, 20:39
  • 1,606
В украинском командовании готовится важная замена

Для защиты Одессы будут приняты быстрые решения.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с российским обстрелами Одессы, которые в последнюю неделю усилились. Сейчас государство усиливает ПВО и уже был обсужден вопрос о замене командования.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский сказал отвечая на вопрос журналистов.

Глава государства рассказал, что для защиты Одессы будут быстрые решения. В частности, на место командующего воздушного командования «Юг» Дмитрия Карпенко - уже ищут другую кандидатуру.

«Мы сейчас боремся за Одессу, усиливаем ПВО. Усиливать будем и командование. Я сегодня проговорил этот вопрос, относительно замены командующего ВК «Юг» Карпенко. Я думаю, найдут другую кандидатуру. Потому что надо реагировать вовремя, быстро, несмотря, как бы нам не было трудно», - заявил Зеленский.

Он добавил, что как бы ни было трудно реагировать, но надо максимально защищать людей, Одессу и другие регионы Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко