В Столине всвыхнул пожар с масштабными последствиями

  • 20.12.2025, 20:49
10 человек госпитализированы.

В Столине в результате пожара в многоквартирном доме по улице Гагарина в больницу были доставлены 10 человек, включая семерых детей.

Согласно информации Telegram-канала «Столинский район», возгорание произошло в многоквартирном доме на третьем этаже. В результате пожара возникло сильное задымление в квартирах на четвертом и пятом этажах.

В Столинскую центральную районную больницу поступили пятеро детей в возрасте от трех до восьми лет, двое подростков 15–18 лет, а также трое взрослых.

«Состояние всех поступивших средней тяжести и удовлетворительное. На момент осмотра угрозы жизни нет. Все поступившие госпитализированы и им назначено лечение. Пострадавшие осмотрены дежурными реаниматологом, терапевтом, педиатром, хирургом. Медики проводят необходимые процедуры для стабилизации состояния пострадавших. В палатах подключен кислород, проводятся другие необходимые динамические процедуры по клиническим протоколам Минздрава», – заявили в Минздраве.

На данный момент проводится выяснение причин возгорания.

