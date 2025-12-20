Зеленский категорически отверг ультиматум Кремля по территориям 20.12.2025, 21:03

Вариант России не пройдет.

В вопросе территорий по состоянию на сегодня возможна справедливая версия - «стоим там, где стоим», сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, передает УНИАН.

Он выразил мнение, что на сегодня «возможная справедливая версия - стоим там, где стоим, это контактная линия в любом регионе нашего государства».

«То есть россияне, что касается Донбасса, будут стоять на временно оккупированной части нашей Донецкой и Луганской области. И возвращать такие территории мы можем только дипломатическим путем, а мы будем стоять и жить на той части Донбасса, которую контролирует украинская власть», - отметил глава Украины.

Зеленский подчеркнул, что для нас важно, чтобы украинская власть контролировала ту часть Донбасса, которую мы сегодня контролируем.

«На мой взгляд, это справедливо. Хотя, если честно, то, что россияне на нашей земле, - это в принципе несправедливо. Но это компромиссное на сегодня решение», - сказал президент Украины.

В то же время Россия, подчеркнул он, требует, чтобы украинская армия вышла с территории Донецкой области. «Мы объяснили нашим американским коллегам, что Украина не может выходить... с наших территорий. Возможности и желания такого не вижу. И вижу, что у украинского народа также этого нет», - подчеркнул Зеленский.

Предложение США по территории Донбасса

По словам президента, американцы постоянно хотят найти какой-то компромисс, поэтому они предложили свободную экономическую зону. «Я объяснил, что не будет так, что мы выходим, а российская армия остается. Потому что мы не верим, что такая свободная экономическая зона будет в безопасности. Уверены, что российская армия захочет в любой момент зайти на нашу территорию», - сказал глава Украины.

Он подчеркнул, что «если вы хотите отвод войск где угодно, то всегда делаются одинаковые зеркальные шаги».

«Если мы отходим на 5 километров, то и они на 5 километров. Мы на 10 и они на 10. И тогда есть такая зона. Она может называться свободной экономической зоной или еще каким-то образом называться, если там есть соответствующие преференции. Но до этого всего надо еще дожить. Лучше всего, честный вариант, - стоять там, где мы стоим. Меньше компромиссов и меньше диалога», - сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что если будет подниматься вопрос свободной экономической зоны, то он сказал партнерам, что решать это будет народ Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com