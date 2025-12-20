Огромная загадочная комета пролетела мимо Земли 1 20.12.2025, 21:21

Ученые заметили нечто необычное.

Межзвездный объект с кометными свойствами 3I/ATLAS продолжает свое удаление от нашего уголка Вселенной, но сперва он пролетел мимо Земли. Ученые запечатлели потрясающие новые изображения во время его приближения, пишет CNN.

Сближение 3I/ATLAS с Землей

Отмечается, что 19 декабря 3I/ATLAS пролетел максимально близко к Земле, приблизившись к нашей планете на расстояние около 270 миллионов километров. В издании напомнили, что расстояние от Земли до Солнца составляет около 150 миллионов километров.

3I/ATLAS не была видна невооруженным глазом, а оптимальное окно для наблюдения, которое открылось в ноябре, уже прошло. Для того, чтобы увидеть этот межзвездный объект, нужен был 8-дюймовый или более крупный телескоп.

Излучает ли 3I/ATLAS рентгеновские лучи

В издании добавили, что астрономы долгое время задавались вопросом, излучают ли рентгеновские лучи межзвездные объекты с кометными свойствами как кометы, происходящие из нашей солнечной системы.

Японская миссия по рентгеновской визуализации и спектроскопии наблюдала 3I/ATLAS в течение 17 часов в конце ноября с помощью телескопа Xtend. Прибор зафиксировал рентгеновские лучи, расходящиеся на расстояние 400 000 километров от твердого ядра кометы, что, по данным Японского агентства аэрокосмических исследований, может быть результатом образования облаков газа вокруг объекта. Тем не менее, для подтверждения этого открытия необходимы дополнительные наблюдения, подчеркнули в издании.

Журналисты напомнили, что рентгеновские лучи могут возникать в результате взаимодействия газов, выделяемых кометой, таких как водяной пар, окись углерода или углекислый газ, с солнечным ветром. Кометы, представляющие собой сочетание льда, камней, пыли и газа, нагреваются по мере приближения к звездам, подобным Солнцу, что приводит к сублимации материалов. Японские астрономы же обнаружили следы углерода, кислорода и азота вблизи ядра 3I/ATLAS.

Кроме того, Рентгеновская космическая обсерватория XMM-Newton Европейского космического агентства (ESA) также наблюдала за 3I/ATLAS 3 декабря в течение примерно 20 часов. Благодаря чувствительным камерам ученые заметили красное рентгеновское свечение объекта.

В издании объяснили, что рентгеновские наблюдения в сочетании с другими наблюдениями в различных длинах волн света могут раскрыть, из чего состоит межзвездный объект, и насколько он похож или отличается от других объектов в нашей солнечной системе.

