Что на самом деле строят на бывшей ракетной базе под Слуцком по секретному распоряжению Лукашенко 3 20.12.2025, 21:49

4,614

Фото: svaboda.org

Нервная реакция диктатора подтверждает стратегическую важность объекта.

В Слуцком районе Минской области на месте бывшей советской ракетной базы уже почти полтора года ведется строительство масштабного закрытого комплекса, который в официальных документах не имеет ни названия, ни обозначенного назначения. Проект реализуется на основании секретного распоряжения Александра Лукашенко, а масштабы и инфраструктура делают его одной из крупнейших военных строек в Беларуси, передает «Радыё Свабода».

19 декабря во время Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко публично отреагировал на расследование издания, подготовленное в сентябре 2025 года в сотрудничестве с украинским проектом «Схемы» и эстонскими изданиями Delfi Estonia и Eesti Ekspress. В материале удалось раскрыть начальную стадию строительства неизвестного секретного военного объекта в Слуцком районе около деревни Павловка и агрогородка Вежи — на месте бывшего советского военного городка 306-го ракетного полка стратегического назначения.

На основании анализа спутниковых снимков опрошенные военные эксперты тогда высказали версию, что новый объект имеет важное значение для властей Беларуси и даже может быть пригоден для размещения российского ракетного комплекса «Орешник», однако подчеркнули, что точное окончательное назначение объекта пока невозможно определить.

Лукашенко, выступая на ВНС, говорил именно про этот объект — он заявил, что информация о размещении «Орешника» в Слуцком районе не соответствует действительности:

— Сегодня прочитал, что очумелые наши там за границей заявили, что где-то в районе Слуцка мы разместили «Орешник». Не хочу говорить где и не скажу, но это полная брехня. Ни в каком Слуцке мы «Орешник» не размещали. Разместили там, где более выгодно, но я об этом говорить не буду, — сказал он.

При этом Александр Лукашенко не уточнил, какое именно назначение имеет найденный журналистами объект, который, однако, может претендовать на звание самой большой военной стройки в Беларуси.

Объект «Участок»

«Радыё Свабода» получило документы, на основании которых можно утверждать, что строительство в Слуцком районе начато по секретному распоряжению Александра Лукашенко от 2 ноября 2023 года № 181 рп-с (дополнительная буква «с» может означать именно секретный формат распоряжения). Выполнение работ при этом предписано вести без оформления земельно-кадастровой документации и дополнительных согласований о выделении земельных участков, имеющих сельскохозяйственное назначение, а также земель из числа лесного фонда.

Издание имеет свидетельства местных жителей и людей, работавших на стройке. Они описывают объект как строго закрытый и масштабный.

«Был я на стройке и разговаривал с людьми. О том, что там строится, никто не узнает, пока не завершатся работы», — говорит один из строителей.

Местный житель добавляет: «Живу неподалеку, и строят они это все очень активно».

При этом некоторые собеседники высказывают и собственные догадки.

«Сегодня разговаривал с сервисной службой по кранам: в том районе должен строиться завод по производству дронов. Там много кранов, работы много», — говорит один из них, подчеркивая, что речь идет о неофициальной информации.

Еще один собеседник описывает масштаб строительства так: «Я на одном здании насчитал 18 кранов. И это только на одном».

Фото: svaboda.org

Как писало ранее «Радыё Свабода», место, где идет стройка, имеет военное прошлое. Именно в этих лесах с конца 1959 до 1993 года располагался военный городок слуцкого 306-го ракетного полка стратегического назначения. Ракеты, находившиеся здесь в советское время, представляли угрозу сначала всей Европе, а позже и США. После развала СССР объект пришел в запустение, но здесь еще оставались некоторые фортификации, стартовые площадки ракет, шахты, бункеры, ангары и другие военные сооружения.

Примерно с весны 2024 года территорию бывшей военной базы начали «осваивать» по-новому. Сначала сюда приехали саперы противоминного центра ВС для расчистки территории от снарядов. Работы продолжались почти всю весну и завершились только 7 июня 2024 года.

С 16 июня 2024 года на спутниковых снимках видно, что началась расчистка территории от леса и земляные работы. В декабре 2024 года — подвод и реконструкция в округе электрических коммуникаций с постройкой новых подстанций.

В проектной документации не раскрывается ни официальное название объекта, ни его назначение или конечный пользователь. Чаще всего это место обозначается как «Строительный объект „Участок“» или просто указано «объект вблизи агрогородка Вежи» — ближайшего населенного пункта.

«Строительным объектом «Участок» называли его и в документах Слуцкого исполнительного комитета, когда летом 2025 года туда выезжала комиссия по охране труда из-за случая со смертью рабочего от падения подъемного крана. Как раз на 2025 год пришелся самый активный период строительства. За это время площадь застройки составила более 2 квадратных километров — около 280 футбольных полей.

На спутниковых снимках сервиса Planet Labs за 2025 год видно, что объект строительства имеет четыре отдельные части — основную и три почти равные по площади между собой. Все они соединяются новыми дорогами.

В западной части объекта вырублено более одного квадратного километра леса и возведено 13 складов боеприпасов размером 30 на 20 метров, окруженных оборонительными стенами.

На спутниковом снимке 18 декабря 2025 года видно, что здесь также построены три ангара длиной 100 метров, заложены фундаменты различных зданий, один из них в форме буквы «П» длиной почти 270 метров, а также 6 небольших ангаров, прикрытых оборонительными земляными насыпями. Все эти постройки соединяет сеть автомобильных дорог, на большинстве из которых уже уложен асфальт.

Фото: svaboda.org

Северный участок строительства возле деревни Павловка расположен на землях, которые еще в прошлом году использовались в сельском хозяйстве. В декабре 2025 года здесь видно 8 каркасов зданий, похожих на ангары, вместе с оборонительными земляными валами.

Фото: svaboda.org

Юго-восточный участок строительства показывает каркас здания длиной почти 150 метров, около 8 небольших сооружений, защищенных земляными насыпями. На дорогах, ведущих внутрь участка, возводятся здания, похожие на контрольно-пропускные пункты.

Фото: svaboda.org

Из документов, полученных изданием, следует, что для военного объекта строится собственная система водоснабжения с тремя артезианскими скважинами. Закупается оборудование для подачи, хранения и очистки воды, в том числе резервуары чистой воды и материалы для обезжелезивания. По описанию производителей, такое оборудование используется на крупных промышленных объектах с постоянной потребностью в воде.

Строительство военного производства под гарантии Совета Министров

О том, что на территории планируется организовать военное производство, может свидетельствовать наличие в описании государственных тендеров таких объектов как «производственное здание с административно-бытовым комплексом 1.1», «производственное здание 2.1», «склад А2.3-А2.4, К2.1-К2.2», «склад сырья и комплектующих А1.9-А1.14». Также запланировано строительство «монолитных сооружений гражданской обороны № 3», отдельного пожарного депо, столовой и котельной. Для одного из производственных корпусов требуется устройство «промышленного пола» на площади почти 1,2 тысячи квадратных метров.

Работы на объекте ведут сразу несколько строительных организаций, среди них — «Стройтрест № 3» из Солигорска. На декабрь 2025 года на сайте государственных тендеров они заказали два автобуса для перевозки 105 работников по маршруту «Солигорск — агрогородок Вежи (объект „Участок“)», также указали на необходимость большого количества субподрядчиков.

Работы на объекте сопровождаются усиленным режимом конфиденциальности. Согласно документам «Стройтреста № 3», вся техническая и конкурсная документация для потенциальных субподрядчиков передается только после подписания отдельного соглашения о неразглашении. Материалы выдаются не в открытом виде, а на электронном носителе, который подлежит обязательной регистрации в службе безопасности предприятия. Без подписанного соглашения о конфиденциальности участники не имеют доступа ни к условиям, ни к проектным материалам. При этом утверждение субподрядных организаций происходит при участии «специалиста по экстремальной и экономической безопасности» «Стройтреста № 3» Алексея Капачени, что зафиксировано во внутренних распоряжениях предприятия от 6 февраля 2025 года.

Стоимость некоторых заказов на субподряд от «Стройтреста № 3» достигает почти 3 миллионов белорусских рублей (около 900 тысяч долларов). Таких заказов почти два десятка.

Как и в абсолютном большинстве других государственных учреждений, строящих на объекте в Слуцком районе, источники таких крупных финансовых вложений указаны не бюджетные, а собственные средства организаций. В «Стройтресте № 3» также, правда, собственные средства в документах указаны более конкретно: кредитные ресурсы ОАО «Белинвестбанк» под гарантию Совета Министров Республики Беларусь.

Согласно документам, полученным изданием, к апрелю 2026 года на объект «Участок» должны завезти первое технологическое оборудование. Однако даже на этом этапе ни официальное название комплекса, ни его окончательное назначение, ни организация, которая будет им пользоваться, в публичных документах так и не раскрыты. Строительство одного из самых масштабных закрытых объектов в стране продолжается без публичных объяснений. Тем не менее нервная реакция Лукашенко может косвенно подтверждать стратегическую важность объекта.

