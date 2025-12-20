«Все соседи возмущены просто до ужаса» 20.12.2025, 22:31

Минчанка пожаловалась на дорогой ремонт в подъезде.

В доме № 78 на ул. Богдановича в Минске недавно окончили ремонт в нескольких подъездах. Однако в одном из них жильцы остались недовольны результатом и стоимостью, о чем в TikTok рассказала блогерша. Что ответили на претензии в ЖКХ, узнало агентство «Минск-Новости».

— Приехала к себе на квартиру, выходит соседка и чуть ли не плачет, пенсионерка. У нас на этаже шесть квартир. Собрали какое-то собрание, на которое никто не ходил. Вот они (ЖЭС. — Прим. ред.) решили покрасить стены, покрасить бордюрчик и покрасить благополучно перила, — рассказала женщина о ремонте, демонстрируя на видео результат работ.

Со слов автора, за обновление подъезда жильцам трехкомнатной квартиры придется оплатить 650 рублей, двухкомнатной — 350, однокомнатной — 300. Примерная сумма с этажа — около 2300 рублей. При этом в ремонт не входят «никакие ручки и перила».

— У нас девять этажей. Здесь должны быть золотые стены. Притом что лифт стоит — ничего там не крашено, не делают. Окна не красят, ничего не красят. Стены красят, зато двери вот в таком состоянии и не закрываются никогда. За что две триста с этажа? Все соседи — пенсионеры — возмущены просто до ужаса. Поставили еще почтовые ящики, которые никто не просил, — пожаловалась минчанка.

Также автор видео считает несправедливым принцип разделения суммы оплаты ремонта и полагает, что общую сумму должны распределить поровну на все квартиры. Для проверки достоверности сметы работ женщина обратилась в соцсети к юристам.

За десять дней видео просмотрели почти 170 тысяч раз, а пользователи активно принялись комментировать ситуацию (более 800 ответов). Самым популярным оказался вопрос «Зачем мы тогда платим текущий и капитальный ремонт?». Также многие активно советовали обращаться с жалобами в исполком либо отказаться от услуг ЖЭС и нанять для этого стороннюю организацию.

В ЖКХ Советского района Минска изучили видео и не согласны с мнением авторки:

— Ремонт в седьмом подъезде плановый и сделан на основании результатов осеннего осмотра жилищного фонда в 2024 году. Сведения о проведении работ размещаются в начале года на нашем сайте. За десять дней до собрания, а именно 6 октября, на стенде информирования в подъезде и на стенде у подъезда вывешивались соответствующие объявления. Жильцы были уведомлены о дате, месте и времени проведения собрания потребителей и повестке дня, — рассказали представители ЖКХ.

Они добавили, что само собрание с жильцами было проведено 16 октября, где людям представили информацию о сроках выполнения работ, их стоимости, видах и объемах, а также о порядке оплаты, рассмотрели все имеющиеся вопросы.

— С участниками было согласовано и цветовое решение, представлен предварительный сметный расчет, жильцам направлены договоры на оказание услуг, также дополнительно делались выкраски в подъезде для того, чтобы жители, не присутствовавшие на собрании, также могли принять участие в выборе цвета.

Изначально сумма ремонта подъезда составила 14 405 рублей (6,68 рубля за 1 кв. м), а после контрольных обмеров с участием жильцов незначительно снижена до 13 953 рублей (6,47 рубля за 1 кв. м). Окончательное обследование обошлось без замечаний: работы выполнены качественно, дефектов отделки не выявлено, — заявили в службе.

Там утверждают, что в перечень проведенных работ вошли водоэмульсионная окраска потолков, стен, ствола мусоропровода, масляная окраска клапанов мусоропровода, газопровода, отопительного прибора, торцов и сапожка лестничных маршей, металлических решеток, поручней, входной и тамбурных дверей. Кроме того, в необходимых местах отремонтировали штукатурку стен и заменили почтовые ящики.

Специалисты также рассказали, как рассчитывается стоимость ремонта подъезда для каждой квартиры:

— Формула, по которой высчитывают плату за ремонт подъезда для каждой квартиры, простая. Для расчета одного метра квадратного берется общая стоимость ремонта и делится на общую площадь всех квартир. В подсчеты могут входить и нежилые помещения, которые используются и имеют выход в подъезд. Эта цифра умножается на общую площадь конкретной квартиры и предоставляется к начислению. Такой принцип расчета предусмотрен Постановлением Совета министров от 27.08.2025 № 465 «О расчетах в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Пример: ремонт в подъезде обошелся в 6000 рублей, а общая площадь всех квартир — 1000 «квадратов». Значит, владелец двухкомнатной квартиры в 48 кв. м заплатит 288 рублей (6000/1000×48).

Сегодня стоимость ремонта одного «квадрата» минского подъезда равняется в среднем 10,8 рубля. Сумма варьируется и зависит от объема и вида работ. Также на стоимость влияет количество квартир, конфигурация самого подъезда, его высота. К примеру, работы в сталинках обойдутся дороже из-за высоких потолков, больших площадей, а также наличия кладовок и тамбуров, поэтому их жители могут остаться недовольны «чеком».

