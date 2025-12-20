закрыть
20 декабря 2025, суббота, 22:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Все соседи возмущены просто до ужаса»

  • 20.12.2025, 22:31
«Все соседи возмущены просто до ужаса»

Минчанка пожаловалась на дорогой ремонт в подъезде.

В доме № 78 на ул. Богдановича в Минске недавно окончили ремонт в нескольких подъездах. Однако в одном из них жильцы остались недовольны результатом и стоимостью, о чем в TikTok рассказала блогерша. Что ответили на претензии в ЖКХ, узнало агентство «Минск-Новости».

— Приехала к себе на квартиру, выходит соседка и чуть ли не плачет, пенсионерка. У нас на этаже шесть квартир. Собрали какое-то собрание, на которое никто не ходил. Вот они (ЖЭС. — Прим. ред.) решили покрасить стены, покрасить бордюрчик и покрасить благополучно перила, — рассказала женщина о ремонте, демонстрируя на видео результат работ.

@katya_katit1 #беспределвЖКХ ♬ оригинальный звук - katya_katit1

Со слов автора, за обновление подъезда жильцам трехкомнатной квартиры придется оплатить 650 рублей, двухкомнатной — 350, однокомнатной — 300. Примерная сумма с этажа — около 2300 рублей. При этом в ремонт не входят «никакие ручки и перила».

— У нас девять этажей. Здесь должны быть золотые стены. Притом что лифт стоит — ничего там не крашено, не делают. Окна не красят, ничего не красят. Стены красят, зато двери вот в таком состоянии и не закрываются никогда. За что две триста с этажа? Все соседи — пенсионеры — возмущены просто до ужаса. Поставили еще почтовые ящики, которые никто не просил, — пожаловалась минчанка.

Также автор видео считает несправедливым принцип разделения суммы оплаты ремонта и полагает, что общую сумму должны распределить поровну на все квартиры. Для проверки достоверности сметы работ женщина обратилась в соцсети к юристам.

За десять дней видео просмотрели почти 170 тысяч раз, а пользователи активно принялись комментировать ситуацию (более 800 ответов). Самым популярным оказался вопрос «Зачем мы тогда платим текущий и капитальный ремонт?». Также многие активно советовали обращаться с жалобами в исполком либо отказаться от услуг ЖЭС и нанять для этого стороннюю организацию.

В ЖКХ Советского района Минска изучили видео и не согласны с мнением авторки:

— Ремонт в седьмом подъезде плановый и сделан на основании результатов осеннего осмотра жилищного фонда в 2024 году. Сведения о проведении работ размещаются в начале года на нашем сайте. За десять дней до собрания, а именно 6 октября, на стенде информирования в подъезде и на стенде у подъезда вывешивались соответствующие объявления. Жильцы были уведомлены о дате, месте и времени проведения собрания потребителей и повестке дня, — рассказали представители ЖКХ.

Они добавили, что само собрание с жильцами было проведено 16 октября, где людям представили информацию о сроках выполнения работ, их стоимости, видах и объемах, а также о порядке оплаты, рассмотрели все имеющиеся вопросы.

— С участниками было согласовано и цветовое решение, представлен предварительный сметный расчет, жильцам направлены договоры на оказание услуг, также дополнительно делались выкраски в подъезде для того, чтобы жители, не присутствовавшие на собрании, также могли принять участие в выборе цвета.

Изначально сумма ремонта подъезда составила 14 405 рублей (6,68 рубля за 1 кв. м), а после контрольных обмеров с участием жильцов незначительно снижена до 13 953 рублей (6,47 рубля за 1 кв. м). Окончательное обследование обошлось без замечаний: работы выполнены качественно, дефектов отделки не выявлено, — заявили в службе.

Там утверждают, что в перечень проведенных работ вошли водоэмульсионная окраска потолков, стен, ствола мусоропровода, масляная окраска клапанов мусоропровода, газопровода, отопительного прибора, торцов и сапожка лестничных маршей, металлических решеток, поручней, входной и тамбурных дверей. Кроме того, в необходимых местах отремонтировали штукатурку стен и заменили почтовые ящики.

Специалисты также рассказали, как рассчитывается стоимость ремонта подъезда для каждой квартиры:

— Формула, по которой высчитывают плату за ремонт подъезда для каждой квартиры, простая. Для расчета одного метра квадратного берется общая стоимость ремонта и делится на общую площадь всех квартир. В подсчеты могут входить и нежилые помещения, которые используются и имеют выход в подъезд. Эта цифра умножается на общую площадь конкретной квартиры и предоставляется к начислению. Такой принцип расчета предусмотрен Постановлением Совета министров от 27.08.2025 № 465 «О расчетах в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Пример: ремонт в подъезде обошелся в 6000 рублей, а общая площадь всех квартир — 1000 «квадратов». Значит, владелец двухкомнатной квартиры в 48 кв. м заплатит 288 рублей (6000/1000×48).

Сегодня стоимость ремонта одного «квадрата» минского подъезда равняется в среднем 10,8 рубля. Сумма варьируется и зависит от объема и вида работ. Также на стоимость влияет количество квартир, конфигурация самого подъезда, его высота. К примеру, работы в сталинках обойдутся дороже из-за высоких потолков, больших площадей, а также наличия кладовок и тамбуров, поэтому их жители могут остаться недовольны «чеком».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко