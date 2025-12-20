закрыть
Зеленский назвал истинную цель России в войне с Украиной

  • 20.12.2025, 22:40
«Галя у них балованная».

Страна-агрессор Россия не в состоянии изменить собственные позиции и не согласится ни на одно компромиссное решение о мире в Украине, потому что не хочет этого и пока не чувствует санкционное давление в полном объеме. Поэтому санкционную политику надо не только продолжать, но и усиливать, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Других вариантов нет, и если агрессоры отказываются от дипломатии, надо наращивать давление, пояснил украинский лидер. Об этом он сказал 20 декабря, отвечая на журналистов.

«Россия не может изменить свои позиции самостоятельно – она не хочет этого. Она хочет – рассматривала и рассматривает – полную оккупацию нашего государства. И, безусловно, разрушение нашей независимости. Она всегда этого хотела», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Именно поэтому нужны санкции и экономическое давление на Россию, отметил он. По словам украинского президента, если у главаря Кремля «не будет денег, то он не сможет продолжать войну».

«Поэтому нужно давить именно на это. И поскольку мы понимаем, что, как говорится, «Галя у них балованная», нужно, на мой взгляд, Америке немножко сильнее давить на россиян, не давать альтернативы», – сказал президент Украины.

Он призвал США «четко сказать» агрессорам: если они не согласятся на дипломатию (то есть, переговоры), будет «очень сильная» военная поддержка Украины и санкции «полностью – на всю экономику и на все секторы, которые приносят деньги русским».

