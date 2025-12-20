Секреты крепкого сна: эксперт назвала шесть простых привычек 20.12.2025, 22:50

Они помогут быстро заснуть и лучше спать.

Многие люди по всему миру каждую ночь сталкиваются с изнурительной проблемой — бессонницей. Проблемы со сном влияют на состояние нашего здоровья, производительность и общее самочувствие. Эксперт по сну поделилась шестью простыми привычками, которые могут помочь быстро заснуть и значительно улучшить качество ночного отдыха.

Об этом пишет Daily Express.

Эксперт по сну, которая работает в британской компании «The Sleep Charity», Лиза Артис поделилась списком из шести простых привычек, которые помогут побороть бессонницу.

1. Придерживайтесь режима дня

Наше тело становится крепче благодаря стабильности и соблюдению графика сна, ведь это помогает регулировать наши биологические часы, объясняет эксперт.

«Праздники уже близко, и соблюдать режим дня может стать сложнее. Однако нужно стараться ложиться спать и просыпаться каждый день примерно в одно и то же время. Даже небольшая разница — это уже лучше, чем полный хаос», — замечает Артис.

Она отмечает, если вы засиживались допоздна, тогда вам не стоит спать до обеда следующего дня. Эксперт советует просыпаться в привычное для себя время, а следующим вечером просто лягте спать чуть раньше, чтобы восстановить баланс.

2. Создайте «окно тишины»

По словам Лизы, полезно создать так называемое «окно тишины» за 20 минут до сна. В это время следует завершить работу, которая предусматривает работу с монитором компьютеров или ноутбуков, а также отложить смартфон.

В то же время вам необходимо приглушить свет и сделать плавный переход от «шумного дня» к спокойствию перед сном.

3. Создайте комфортную и уютную атмосферу

Уют дома — это мощный инструмент для расслабления и хорошего сна, замечает Лиза.

Небольшие изменения могут превратить вечер в настоящий ритуал спокойствия. Вот что поможет:

приглушенный свет;

тихая, приятная музыка;

тёплая одежда.

«Также вы можете сходить в душ или принять ванну. Это акт заботы о себе, который также помогает нам расслабиться и подготовиться ко сну», — отмечает эксперт.

4. Установите правильную температуру в комнате

По словам Лизы Артис, идеальная температура для сна составляет 16-18°C. В холодные месяцы для вас могут пригодиться термопижамы, носки для сна и уютные пледы.

«Всегда согревайте конечности (руки, ноги) перед сном, чтобы улучшить терморегуляцию, ведь это поможет ускорить процесс засыпания», — отметила Лиза.

5. Не употребляйте тяжелой пищи перед сном

Эксперт отмечает, что сладости или тяжелая пища (продукты с высоким содержанием жира, белка и сложных углеводов, которые долго перевариваются - Ред.) может вызвать дискомфорт и беспокойство.

В то же время алкоголь, который сначала может вызвать сонливость, может нарушать качество сна ночью.

6. Будьте последовательны

Лиза советует создать свой вечерний ритуал, и придерживаться его ежедневно.

«Думать о своем сне — это не эгоизм, это жизненная необходимость», — подчеркнула эксперт.

Она заметила, когда вы хорошо спите, у вас есть больше энергии, терпения и выносливости, чтобы насладиться праздниками. Однако, если подготовка к праздникам вас очень утомляет, не стесняйтесь просить о помощи или передавать часть дел другим.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com