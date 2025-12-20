«Для обычного белоруса путешествия – довольно затратное занятие» 20.12.2025, 23:14

Белоруски рассказали, почему никогда не выезжали за пределы страны.

Кажется, что уже нет ни одного человека, который бы хоть раз куда-то бы не съездил, – все где-нибудь когда-нибудь были. Но это не так. CityDog.io нашел белорусок, которые никогда не выезжали за пределы страны, – вот их истории.

«Пока не заработала на собственные поездки»

ЕКАТЕРИНА, 20

– Я из Витебской области, но живу в Минске с 15 лет. Сейчас я учусь заочно и работаю в сфере продаж.

Я родилась в довольно небогатой семье: я первый ребенок, кроме меня есть еще младшая сестра. До моего рождения и когда я была совсем маленькая мои родители еще могли себе позволить побывать в других странах. Но после того, как я родилась, увы, нет. А сама я пока еще не заработала на собственные поездки.

Очень хотелось бы побывать в Польше: у меня много друзей, которые уехали туда учиться. К тому же я и сама учу польский уже пару лет, классно было бы пообщаться с реальными носителями. Плюс многое известно о польской культуре и традициях, поэтому эта страна станет очень комфортным вариантом для туризма в моем случае.

Из ближайших планов у меня поездка с подругой в Грузию – ставлю себе такую цель на 2026 год. Почему именно эта страна? Потому что это очень доступный и недорогой вариант. Правда, еще этой осенью я планировала съездить в Питер с другом, но не получилось из-за работы, поэтому немного отложили.

Вообще по опыту своего окружения скажу, что для обычного белоруса путешествия – это довольно затратное занятие. Но в Минске, как мне кажется, легче заработать деньги, очень многие могут позволить себе отпуск в другой стране или спонтанную поездку – например, в Россию, Грузию. Думаю, эти направления часто выбирают из-за финансовой доступности, безвизового режима, плюс у многих там есть знакомства и друзья. Среди моих знакомых тоже много тех, кто куда-то ездит, и чаще это как раз поездки в Россию, реже (раз в год или два) – другие страны.

«Папа потерял паспорт и не мог дать мне разрешение на выезд из страны»

ДАРЬЯ, 27

– Я родилась и живу всю жизнь в Бресте, занимаюсь депиляцией, недавно открыла свой кабинет.

В школьные годы у меня была возможность поехать на соревнования по танцам, но, к сожалению, мой биологический отец потерял свой паспорт, а других документов у него не было. Родители были в разводе, и для моего выезда из страны требовалось разрешение отца, но без паспорта его нельзя получить. Поэтому я не могла выезжать за границу до 18 лет.

А потом – работа, учеба, маленький доход. Когда поменяла работу на более высокооплачиваемую, мы с мужем решили, что хотим ребенка, из-за этого тоже уже не было возможностей куда-то поехать.

Конечно, я мечтаю путешествовать, но пока получалось ездить только по Беларуси. Первая поездка была с мамой в Минск, позже – в Гомель и Мозырь. В Минске я была пару раз на обучениях: гуляла немного в разных частях города. В Витебске тоже была на обучении – и удалось много где побывать. В Гомеле была недавно: погуляли по прекрасному парку и по улочкам возле вокзала. С семьей и ребенком ездили в Гродно, Барановичи, в Беловежской пуще были много раз. Еще любим летом ездить на разные озера и останавливаться там на ночлег. Так и отдыхаем.

В планах – побывать в России, Грузии, Турции, Польше, Корее... В общем, много мест, куда хочется съездить. И вот уже через месяц состоится моя первая поездка в Москву – так что сейчас я в ожидании новых эмоций и впечатлений. И очень счастлива.

Насколько реально путешествовать белорусам? Все зависит от заработка и от умения копить деньги. Ну и, конечно, от того, знаешь ли ты, куда вообще хочешь поехать. Если с этим проблем нет, можно и самому организовать выезд, спланировать всё, да и в автобусный тур в принципе можно отправиться – это вполне реально с нашими зарплатами.

«Очень мечтаю поплавать в море, нарисовать красивые, необычные для Беларуси пейзажи с натуры»

МАРИНА, 20

– Я сама из Борисова, сейчас живу в Минске, рисую на заказ из дома.

Я нигде еще не была, даже в России. У нас три ребенка в семье – денег на всё хватало, но почему-то мы никуда не ездили. Мама сказала, что она за свою молодость много куда ездила и что теперь никуда уже не хочет. Она может просто сидеть дома и с папой смотреть влоги про путешествия.

Но сама я очень хочу куда-нибудь выбраться. Мне иногда снятся другие страны или аэропорт, хотя я там никогда не была. Очень мечтаю поплавать в море, нарисовать красивые пейзажи с натуры, увидеть что-то интересное. Пока что на это нет денег, но в планах есть Питер, потому что это самое доступное на данный момент направление.

А в целом хотелось бы посетить Турцию, потому что эта страна тоже кажется доступной и там есть море, а еще там много котов, которых я очень люблю. Еще бы хотелось в Китай: он мне кажется очень интересным, как другой мир – продвинутый и необычный. Я думаю, что если когда-нибудь окажусь там, то впечатления у меня будут на всю жизнь. Хотя меня удивить все равно очень просто, ведь я нигде не была.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com