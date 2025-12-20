закрыть
21 декабря 2025, воскресенье, 0:20
Ликвидирован командир российской бригады «Эспаньола»

  • 20.12.2025, 23:29
  • 1,372
Ликвидирован командир российской бригады «Эспаньола»
Станислав Орлов

Одиозное подразделение было создано из футбольных фанатов.

В России ликвидирован Станислав Орлов, известный под позывным «Испанец», который создал и возглавлял добровольческую бригаду «Эспаньола». Орлов был террористом и одним из организаторов вооруженного формирования, собранного из футбольных ультрас и ультраправых радикалов, пишет OBOZ.UA

О его смерти сначала сообщили участники самой «Эспаньолы». Они подтвердили гибель своего командира, заявив, что обстоятельства произошедшего выясняются, а официальные выводы будут сделаны по итогам проверки российских следственных органов.

Один из источников RTVI утверждал, что Орлова задержали в рамках уголовного дела по ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), другой — что Орлов погиб, «отстреливаясь при задержании». Также была информация, после задержания несколько дней находился в коматозном состоянии и скончался позднее.

Орлов был известен как участник фанатского движения ЦСКА «Red Blue Warriors» и принимал участие в боевых действиях на Донбассе еще с 2014 года. Он также сотрудничал с «Союзом добровольцев Донбасса», структурой, связанной с окружением российских властей.

Созданная им «Эспаньола» позиционировалась как «добровольческая бригада», однако фактически представляла собой вооруженную группу из футбольных фанатов и неонацистов. По данным расследователей, подразделение получало финансирование от руководителя службы безопасности РЖД Виктора Шендрика, которого связывают с близкими к Владимиру Путину бизнес-структурами.

В начале октября бригада была расформирована, а источники в Z-среде утверждали, что решение принималось под давлением «сверху».

