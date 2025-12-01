закрыть
Орбан снова оскандалился

  • 21.12.2025, 1:05
Орбан снова оскандалился

Премьер Венгрии оскорбил высокую представительницу Европейского Союза.

Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз сделал антиевропейское заявление и оскорбил высокую представительницу Европейского Союза по вопросам дипломатии Каю Каллас.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Орбан заявил во время так называемого «антивоенного» пророссийского митинга в городе Сегед.

Орбан, который считается другом военного преступника и российского диктатора Владимира Путина, не придумал ничего лучше, чем сравнить Каллас с французским императором Наполеоном и немецким фюрером Адольфом Гитлером.

Таким образом Орбан пытался высмеять Европу, утверждая, что у европейцев якобы есть «великая европейская традиция» - атаковать Россию. Именно в этом контексте друг Путина вспомнил Наполеона, Каллас и Гитлера.

«Конечно, есть большие европейские традиции - атаковать Россию. В частности, Россию уже пытались атаковать - Наполеон, не так ли? И Гитлер. И у них это не получилось. Сейчас, конечно, у Кайи Каллас это получится», - заявил он.

