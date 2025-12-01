закрыть
21 декабря 2025, воскресенье, 0:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин бредил многоженством

  • Иван Преображенский
  • 21.12.2025, 2:15
Путин бредил многоженством

Глава Кремля призвал брать пример с Кадырова.

Кроме вопросов войны и геополитики (звучали, в частности, заявления о том, что попытка покуситься на Калининград приведет к глобальному конфликту, а также традиционный рассказ о том, что Кремль не видит со стороны Украины готовности договариваться), оживлялся Владимир Путин за эти 4,5 часа очень редко. В основном со скучающим видом он рассуждал про социалку - обещал мелкие новые соцвыплаты, советовал родителям диабетиков понять, что безопасность страны важнее здоровья их детей, а также объяснял россиянам, что высокая инфляция им в основном снится. В целом, по словам Путина, и в экономике все неплохо, она якобы даже немного растет, хоть все говорят, что падает.

Оживлялся же Путин, рассуждая на темы не всегда ожидаемые. Сообщил, в частности, что влюблен. В кого не сказал, но зато, отвечая на другой вопрос, прочитал россиянам целую лекцию о том, какая правильная традиция есть на Кавказе по ранним, судя по контексту, еще до 15 лет, бракам (при том, что секс в этом возрасте, по российским законам, может означать изнасилование). Также Путин советовал брать пример с Рамзана Кадырова, у которого, как писали ранее неоднократно независимые медиа, есть несколько жен (а количество наложниц и вовсе не поддается подсчетам).

Иван Преображенский, «Телеграм»

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко