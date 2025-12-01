Путин бредил многоженством Иван Преображенский

21.12.2025, 2:15

Глава Кремля призвал брать пример с Кадырова.

Кроме вопросов войны и геополитики (звучали, в частности, заявления о том, что попытка покуситься на Калининград приведет к глобальному конфликту, а также традиционный рассказ о том, что Кремль не видит со стороны Украины готовности договариваться), оживлялся Владимир Путин за эти 4,5 часа очень редко. В основном со скучающим видом он рассуждал про социалку - обещал мелкие новые соцвыплаты, советовал родителям диабетиков понять, что безопасность страны важнее здоровья их детей, а также объяснял россиянам, что высокая инфляция им в основном снится. В целом, по словам Путина, и в экономике все неплохо, она якобы даже немного растет, хоть все говорят, что падает.

Оживлялся же Путин, рассуждая на темы не всегда ожидаемые. Сообщил, в частности, что влюблен. В кого не сказал, но зато, отвечая на другой вопрос, прочитал россиянам целую лекцию о том, какая правильная традиция есть на Кавказе по ранним, судя по контексту, еще до 15 лет, бракам (при том, что секс в этом возрасте, по российским законам, может означать изнасилование). Также Путин советовал брать пример с Рамзана Кадырова, у которого, как писали ранее неоднократно независимые медиа, есть несколько жен (а количество наложниц и вовсе не поддается подсчетам).

Иван Преображенский, «Телеграм»

