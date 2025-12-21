закрыть
21 декабря 2025, воскресенье
Стало известно, какая погода будет в Беларуси на католическое Рождество

  • 21.12.2025, 3:45
Снег наконец-то дадут?

Во второй половине декабря мороза и снега как не было, так и нет. Однако синоптики обещают приход зимы уже к середине следующей недели: в большинстве районов столбики термометров устойчиво уйдут в минус. Осадки станут проходить в основном в виде снега, формируя снежный покров. О погоде на предстоящую неделю на ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

В начале следующей недели Беларусь окажется во власти малоактивных атмосферных фронтов. Ожидается преимущественно облачная погода. На большей части территории пройдут дожди с мокрым снегом. Местами туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Влажность до 90%. Ночью ожидается от -3°C до +2°C. Днем в понедельник, 22 декабря, столбики термометров будут показывать +1°C… +4°C, во вторник, 23 декабря, — -2°C… +3°C.

В середине недели существенных осадков не ожидается. Ночью и местами утром будет туманно, на дорогах в некоторых районах гололедица. Влажность до 80%. В среду, 24 декабря, ночью ожидается от -2°C до -7°C, днем — от -1°C в Бресте до -8°C в Витебске.

Вторая половина недели также не порадует обильными осадками. Ночью и утром ожидаются слабые туман и гололед. Влажность до 80%. В ночные часы синоптики прогнозируют от -5°C до -11°C, днем в четверг, 25 декабря, ожидается от -2°C до -8°C, в пятницу, 26 декабря, — от -2°C до -7°C.

В выходные в некоторых районах ожидаются кратковременные осадки. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Влажность снизится до 70%. Ночью на термометрах будет от -5°C до -10°C, в середине дня в субботу, 27 декабря, прогнозируется от -3°C до -6°C, в воскресенье, 28 декабря, — до -5°C.

