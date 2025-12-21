Партизаны парализовали ключевой ЖД узел снабжения РФ в районе Ростова-на-Дону 21.12.2025, 8:37

Нарушена работа главного логистического хаба оккупантов.

Агенты партизанского движения «АТЕШ» провели очередную диверсию в Ростовской области РФ. На этот раз они парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения армии РФ в районе Ростова-на-Дону.

Об этом сообщает Telegram «АТЕШ».

В публикации уточняется, что диверсия была совершена на «стратегическом железнодорожном узле в Байтейске, что привело к определенным последствиям».

«В результате поджога релейных шкафов была нарушена работа главного логистического хаба, через который осуществляется снабжение оккупационных войск на всех южных направлениях», - пишет «АТЕШ».

Партизаны отметили, что через этот узел враг переправляет воинские эшелоны с личным составом, бронетехникой, топливом и в том числе боеприпасами. В частности, поставки идут для группировок РФ на Херсонском, Запорожском и Донецком направлениях, а также в Крыму.

«Диверсия создала цепную реакцию задержек и срывов в поставках для оккупантов. Нарушение работы станции Батайск-Сортировочная привело к логистическим проблемам врага. Теперь военные грузы застревают в пути, а планирование операций оккупантов оказалось под угрозой срыва», - сказано в посте.

В «АТЕШ» добавили, что их партизаны продолжают систематически разрушать тыловую инфраструктуру врага.

