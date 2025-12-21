закрыть
21 декабря 2025, воскресенье, 8:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Партизаны парализовали ключевой ЖД узел снабжения РФ в районе Ростова-на-Дону

  • 21.12.2025, 8:37
Партизаны парализовали ключевой ЖД узел снабжения РФ в районе Ростова-на-Дону

Нарушена работа главного логистического хаба оккупантов.

Агенты партизанского движения «АТЕШ» провели очередную диверсию в Ростовской области РФ. На этот раз они парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения армии РФ в районе Ростова-на-Дону.

Об этом сообщает Telegram «АТЕШ».

В публикации уточняется, что диверсия была совершена на «стратегическом железнодорожном узле в Байтейске, что привело к определенным последствиям».

«В результате поджога релейных шкафов была нарушена работа главного логистического хаба, через который осуществляется снабжение оккупационных войск на всех южных направлениях», - пишет «АТЕШ».

Партизаны отметили, что через этот узел враг переправляет воинские эшелоны с личным составом, бронетехникой, топливом и в том числе боеприпасами. В частности, поставки идут для группировок РФ на Херсонском, Запорожском и Донецком направлениях, а также в Крыму.

«Диверсия создала цепную реакцию задержек и срывов в поставках для оккупантов. Нарушение работы станции Батайск-Сортировочная привело к логистическим проблемам врага. Теперь военные грузы застревают в пути, а планирование операций оккупантов оказалось под угрозой срыва», - сказано в посте.

В «АТЕШ» добавили, что их партизаны продолжают систематически разрушать тыловую инфраструктуру врага.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко