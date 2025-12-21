Песков: Путин готов говорить с Макроном

Песков: Путин готов говорить с Макроном1
- 21.12.2025, 8:56
- 1,598
В Кремле отреагировали на предложение президента Франции.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что диктатор РФ Владимир Путин готов вести диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА «Новости».
«Он (Макрон - ред.) сказал о готовности побеседовать с Путиным. Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить», - сказал Песков.
Напомним, пару дней назад Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется найти собственный способ напрямую взаимодействовать с Путиным, а не через США.