Песков: Путин готов говорить с Макроном 1 21.12.2025, 8:56

В Кремле отреагировали на предложение президента Франции.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что диктатор РФ Владимир Путин готов вести диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА «Новости».

«Он (Макрон - ред.) сказал о готовности побеседовать с Путиным. Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить», - сказал Песков.

Напомним, пару дней назад Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется найти собственный способ напрямую взаимодействовать с Путиным, а не через США.

