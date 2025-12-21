Лукашенко покидает Беларусь
- 21.12.2025, 9:24
Диктатор улетает в Санкт-Петербург.
Александр Лукашенко 21−22 декабря совершит рабочий визит в Россию для участия в саммитах Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. Мероприятия состоятся в городе Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе диктатора.
Александр Лукашенко 21 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в узком и расширенном составах.
Запланирована также встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.