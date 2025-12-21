закрыть
Это перебор, Захарова

3
  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 21.12.2025, 9:32
  • 8,048
Это перебор, Захарова
Мария Захарова

Ее учителями были Johnnie Walker, Jim Beam и Jack Daniel's.

Чем вы были заняты в субботу вечером? Приятный ужин дома или в ресторане в кругу семьи или с друзьями. Или, скажем, просмотр хорошего фильма, чтение интересной книги.

А вот извращенная фронтвумен МИД Захарова полезла на сайт Минюста США смотреть «файлы Эпштейна», но не смогла сунуть туда свой любопытный нос, о чем и сообщила публике. Ей там написали:

«Вы в очереди. В настоящее время мы фиксируем высокое число запросов. Мы добавили вас в очередь и обработаем ваш запрос, как только сможем. Благодарим за терпение»

Терпила, стоя в очереди, начала возмущаться, объявив, что в этих файлах упомянуты «все западные «учителя жизни», которые свысока взирали на Россию и читали нам лекции».

Кто ее учил жизни с Запада? Судя по тому, что мы наблюдаем у Захаровой и ее шефа, это были Johnnie Walker, Jim Beam и Jack Daniel's. Крепкие учителя. Сказать, что они «свысока взирали» на «Столичную» мы бы не решились. Это перебор, Захарова.

Если вы желаете встретить своих западных учителей в «файлах Эпштейна», то напрасно. Они ждут вас в угловом гастрономе на Смоленке, рядом со зданием вашего министерства. Но готовы встретиться только до 23.00. Дальше ложатся спать до утра. У них режим.

Телеграм-канал «СерпомПо»

