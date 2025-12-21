Лявон Вольский и Павел Трипуть порадовали белорусов рождественским концертом в Варшаве 21.12.2025, 10:08

Фото: Charter97.org

Музыканты создали теплую атмосферу и особую магию.

Известные белорусские музыканты Лявон Вольский и Павел Трипуть провели для белорусов Варшавы рождественский акустический концерт. Он состоялся 20 декабря в клубе Stand Up Lokal (ул. Ноаковского, 16).

«Акустический формат, который наши слушатели по всему миру любят за теплую атмосферу и особую магию. Дуэт из двух гитар, специальный рождественский репертуар, который подарит надежду и праздничное настроение», — рассказали сайту Charter97.org организаторы накануне концерта.

Одну из песен с Лявоном Вольским исполнил бывший политзаключенный Максим Знак.

Пять лет назад Лявон Вольский спел песню Максима Знака «Летучий голландец» в знак поддержки, когда Максима посадили за решетку. Вчера в Варшаве они спели ее вместе на одной сцене.

Сайт Charter97.org публикует фоторепортаж с рождественского концерта.

