закрыть
21 декабря 2025, воскресенье, 11:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лявон Вольский и Павел Трипуть порадовали белорусов рождественским концертом в Варшаве

  • 21.12.2025, 10:08
Лявон Вольский и Павел Трипуть порадовали белорусов рождественским концертом в Варшаве
Фото: Charter97.org

Музыканты создали теплую атмосферу и особую магию.

Известные белорусские музыканты Лявон Вольский и Павел Трипуть провели для белорусов Варшавы рождественский акустический концерт. Он состоялся 20 декабря в клубе Stand Up Lokal (ул. Ноаковского, 16).

«Акустический формат, который наши слушатели по всему миру любят за теплую атмосферу и особую магию. Дуэт из двух гитар, специальный рождественский репертуар, который подарит надежду и праздничное настроение», — рассказали сайту Charter97.org организаторы накануне концерта.

Одну из песен с Лявоном Вольским исполнил бывший политзаключенный Максим Знак.

Пять лет назад Лявон Вольский спел песню Максима Знака «Летучий голландец» в знак поддержки, когда Максима посадили за решетку. Вчера в Варшаве они спели ее вместе на одной сцене.

Сайт Charter97.org публикует фоторепортаж с рождественского концерта.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко