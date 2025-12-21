Белорусам предложили «удобные» полеты в Европу 2 21.12.2025, 9:58

Но есть нюанс.

Генеральный директор Национального аэропорта Минск Владимир Череухин предложил белорусам «удобные» полеты в Европу. Маршрут пообещали без сложных пересадок «в загруженных хабах» — речь идет о стыковке через казахстанский Алматы.

Портал Telegraf.news рассказывает, почему такие перелеты могут оказаться не так уж выгодны.

Небо Европы для национального белорусского авиаперевозчика, компании «Белавиа», по-прежнему остается закрытым. Однако в «Белавиа» пообещали повысить удобства для белорусов, которые хотят попасть в какую-то европейскую страну, не составляя для себя сложных составных маршрутов и не простаивая в автомобильных очередях на границе с Польшей, Литвой или Латвией. Для этого пассажирам предложили лететь в Казахстан, а уже оттуда — в европейском направлении.

Полетную программу из Минска в Алматы «Белавиа» возобновила буквально на днях. До этого беларусские самолеты не летали туда почти четыре года, поэтому в компании это событие назвали «долгожданным» и для них самих, и для пассажиров. Первым же самолетом в Казахстан из Минска улетел 101 пассажир.

Летать «Белавиа» в Алматы планирует два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. Обратный рейс — на следующий день, во вторник и пятницу. Билет в одну сторону можно купить от 659 рублей, в обе обойдется от 1169 рублей по минимальному тарифу.

«Учитывая, что Алматы является одним из крупнейших транспортных и деловых хабов Центральной Азии, возобновленные полеты «Белавиа» предоставят условия для удобных стыковок на рейсы из аэропорта Алматы по юго-восточным, европейским и иным направлениям, минуя сложные пересадки в других загруженных хабах», — заявил Череухин, комментируя возобновление рейсов в Алматы.

При этом стоит отметить, что попасть в Европу с пересадкой беларусы могут и по более коротким маршрутам, в частности через Грузию. Если полет до Алматы займет порядка 4 часов 40 минут, то до Грузии — на час меньше. Рейсы в Армению и Азербайджан займут немногим меньше, чем рейсы в Казахстан, так что существенной экономии по времени с этой точки зрения не получится.

Более того, если рассматривать именно европейское направление, аэропорт грузинского Тбилиси в этом плане будет более выгоден белорусам. Туда летают не только крупные европейские авиакомпании, но и многие лоукостеры, что сулит дополнительную выгоду. В целом у аэропорта Тбилиси больше прямых рейсов в разные города Европы, чем у казахстанского города Алматы.

