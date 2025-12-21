«Говорил, что без него я и дети умрем с голоду» 2 21.12.2025, 10:43

Белоруска в эмиграции оказалась в зависимости от домашнего тирана, но сумела вырваться.

За 16 лет жизни с Кириллом Нина (имена изменены) постепенно лишилась друзей, денег и в конце концов безопасности. После эмиграции из Беларуси в Польшу ситуация, казалось, зашла в тупик: Кирилл перешел от угроз к избиениям, а уходить от него было некуда: в новой стране не оказалось ни родных, ни друзей. К тому же легализация в Польше была «привязана» к статусу мужчины. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не учительница дочери. Нина рассказала MOST, как вырвалась из замкнутого круга.

Эту историю MOST приводит только со слов Нины, она также передала редакции документы из полиции и центра PRYZMAT.

Нина и Кирилл не заключали брак, но у них двое детей: старшая дочь и сын, которому на момент переезда было всего три года.

Проблемы начались еще в Минске. Нина признается, что не сразу заметила, что у нее исчезли подруги. Она должна была согласовывать с партнером, как планирует провести свободное время, и отчитываться о своих действиях.

— Уже тогда мой мир постепенно сужался до страха, зависимости и невозможности уйти, — вспоминает Нина. Дело в том, что Кирилл часто говорил ей, что она «страшная» и «никому не нужна».

На словах деньги в семье были общими, но на деле женщина попала в финансовую ловушку.

— Свою зарплату Кирилл скрывал, а мой заработок уходил на аренду и продукты. На себя я могла потратить минимум, — говорит Нина, но уточняет, что тогда это еще казалось ей нормальным.

«Запугивал, что без него мы умрем с голоду»

Из Минска семья переехала в небольшой город в Подляском воеводстве. Нина вспоминает: тогда надеялась, что в Польше начнется новая глава их отношений. Так и случилось. Только вот ситуация не улучшилась, а стала драматичной. В новой стране у Нины не было ни друзей, ни родных. Польский язык она знала слабо, так что обратиться ни к кому не могла. Так оказалось, что она попала в полную зависимость от партнера.

Видимо, он это почувствовал — оскорбления превратились в побои.

К этому добавилась финансовая зависимость. Сыну не нашлось места в садике, так что выйти на работу Нина не смогла. Сам Кирилл получил ВНЖ по работе, на которую устроился только через полгода. А легализация Нины и детей была привязана именно к его статусу в Польше.

— Кирилл этим пользовался: запугивал, что без него я и дети умрем с голоду, что он заберет документы.

Все заметила учительница

Помощь пришла оттуда, откуда Нина не ожидала. Учительница английского старшей дочери — белоруска, много лет живущая в Польше, — заметила тревожные сигналы: трясущиеся руки девочки, избегание контакта. Она пригласила Нину поговорить. Но та боялась приходить, и тогда учительница пришла сама.

Она прямо сказала, что видит признаки домашнего насилия, и предложила Нине обратиться в MOPS — городской центр социальной помощи, где предоставляют бесплатную психологическую поддержку, в том числе иностранцам. Также она рекомендовала обратиться к участковому полицейскому, номер которого висит на доске объявлений в каждом подъезде.

«Только через пять месяцев я впервые сказала вслух, что это ненормально»

До этого Нина считала неправильным выносить сор из избы. Так ей обычно говорили в Беларуси. Да и после визита учительницы женщине понадобилось три месяца, чтобы решиться.

— В MOPS мне помогла психолог из Украины — человек, который работал со мной многие месяцы. Только через пять месяцев я впервые сказала вслух, что то, что происходит дома, ненормально, — рассказывает Нина.

Обращаться в полицию она поначалу тоже опасалась — из-за незнания языка. Но со временем это стало необходимостью.

Полиция предложила депортировать агрессора

Однажды Кирилл пришел домой пьяным и толкнул трехлетнего сына. Ребенок заплакал. Тогда отец стал кричать, чтобы малыша успокоили. Нина пригрозила вызвать полицию — «тогда он навалился и начал душить». Сын в это время был у нее на руках.

— Дочь выбежала на улицу и позвонила той самой учительнице. Та сказала: «Звоните в полицию». Но звонить не пришлось — кто-то из соседей, увидев ее полураздетой на улице, сам вызвал патруль, — вспоминает Нина.

Кирилла забрали на несколько суток. На следующий день к Нине пришел участковый. Выслушав белоруску, он предложил начать процедуру депортации агрессора. Но она испугалась, что не справится одна, и попросила «дать ему шанс».

Тем не менее семье оформили «голубую карту» (karta niebieska) — процедуру фиксации и контроля случаев домашнего насилия. Она предполагает сопровождение семьи и защиту пострадавшего.

Два месяца дома было тихо. А потом все началось сначала.

Швырнул кружкой, которую ему подарили

В день рождения Кирилла Нина и дети купили ему подарок — термокружку для работы. Вручить ее решила дочь. Кирилл отреагировал странно: швырнул кружку в Нину и крикнул, что прирежет ее. Нина вызвала полицию, но в этот раз партнера не задержали.

— К этому моменту я уже тайком искала жилье. Потом, пока Кирилл был на работе, мы с дочерью по ночам переносили вещи.

Кирилл тогда работал посменно, и в одну из таких ночей оказался дома. Войдя, Нина увидела его в дверном проеме.

— Он ударил меня лицом о стену: разбудила, входя, — вспоминает она.

Нина снова вызвала полицию, и Кирилла забрали. На следующий день с ней поговорил участковый — объяснил, что такие люди не меняются. «Голубую карту» семье тогда продлили, а Кириллу выдали запрет на приближение к ней.

Поначалу он пытался получить ключи от квартиры, где жили Нина и дети, с помощью соседей. Но вскоре уехал в Беларусь.

Искала поддержку в группах белорусов

Покрыть расходы на первый месяц аренды жилья помог центр помощи жертвам насилия PRYZMAT. На эти цели Нине выплатили 2300 злотых, также же она получила 1000 злотых на продукты и бытовые товары.

О центре Нина узнала еще раньше. В попытке изменить ситуацию она писала в соцсетях в беларусские группы в Польше. В основном ей отвечали наподобие «Зачем ты терпишь?» или «Зачем живешь с ним?» Но один участник обсуждения — поляк, говорящий по-русски, — рекомендовал обратиться в PRYZMAT.

Там женщине объяснили: чтобы получить помощь, нужно письмо из полиции, подтверждающее факт насилия. Она взяла его в участке.

— В центре работает юрист, который и сегодня бесплатно помогает мне — составил заявление на алименты, консультирует по процедурам, — описывает Нина.

Государство может выплачивать алименты за отца

Суд назначил Нине алименты, но от бывшего партнера она их не получает. В Польше, если один из родителей скрывается, государство может выплачивать другому алименты за него, а потом взыскивать средства в должника. Но доступ к выплатам из алиментного фонда для иностранцев ограничен и зависит от статуса пребывания. Да и как взыскать деньги с человека, который сбежал в Беларусь, неясно. Решение вопроса о том, сможет ли Нина претендовать на выплаты из фонда, перенесли на февраль 2026 года.

Сегодня Нина работает на кухне в школе и продолжает заниматься с психологом. Кирилл первое время пытался писать ей и дочери, но теперь заблокирован во всех мессенджерах.

— Теперь я знаю, что мы в безопасности, — говорит Нина.

