ВСУ уничтожили 40 оккупантов, которые вылезли из газовой трубы в Харьковской области 21.12.2025, 10:48

Среди них были иностранные наемники из Африки.

Военные батальона «Рубака» 77-й ОАеМБр уничтожили 40 оккупантов, которые вылезли из газовой трубы возле Новоплатоновки в Харьковской области, сообщает DeepState.

Отмечается, что штурмовые действия происходили 16 декабря севернее Новоплатоновки.

Оккупанты снова решили воспользоваться газопроводом, который идет от Сватово до Оскола, однако их намерения потерпели неудачу.

«77 ОАеМБр обнаружила группы противника, которые в нескольких местах вылезают из трубы, и бомбардировщиками начала ликвидацию. В целом, на данном участке в тот день было уничтожено 40 документально подтвержденных оккупантов, а во всей полосе бригады 54 — это число демонстрирует потери, которые враг легко может себе позволить», — пишет DeepState.

Среди ликвидированных оккупантов, в частности, были иностранные наемники из Африки.

