«Муж ни за что не откажется от мяса по-французски, холодец – обязательно» 21.12.2025, 10:55

Белорусы рассказали, что поставят на стол в новогодние праздники.

Беларусы внутри страны рассказали «Салідарнасці», что не у всех есть настроение праздновать шумно и богато, но главным украшением стола будет все же не телевизор, — некоторые даже поделились рецептами («Домики» и «Любовница»). Имена всех собеседников изменены из соображений безопасности.

Под конец года мы по традиции расспросили белорусов о том, как они готовятся к новогодним праздникам. В том числе — и что обязательно поставят на стол.

В соседней Литве, к примеру, фаворит рождественского стола — традиционное печенье кучюкай с маковым молоком и всевозможные блюда из сельди. А что сделали традицией белорусские семьи и отвыкли ли от советского «тазика оливье»?

«Как у мамы в печке, все равно не получалось»

— Я приготовлю совсем немножко оливье — сама не очень его люблю, скорее, как дань традиции и с расчетом, что подружки мои зайдут в гости, — говорит жительница райцентра, пенсионерка Елена Николаевна. — А они принесут домашней наливки — потому как то, что у нас называют шампанским, пить вообще нельзя, тем более в праздник.

Раньше, бывало, я запекала мясо, как мама когда-то. Большой кусок свиной шеи шпиговала чесноком, черносливом, морковкой, кусочками копченого сала — и запекала в духовке. Так, как у мамы в печке в чугунке, все равно не получалось, но детям, да с рассыпчатой картошкой, очень нравилось. А теперь я одна, дети в других странах и приехать, к сожалению, не могут даже на праздник, так что смысл выготавливать?

Хотя, пожалуй, сделаю крученики — это тонкие отбивные из мяса (я беру куриное филе) с салом и кусочком моркови внутри. Нужно добавить любимых специй, немного воды и тушить на маленьком огне, чтобы крученики стали мягкие-мягкие — а на гарнир подойдет что угодно, хоть пюре, хоть салат или овощи. Правда, свежие овощи у нас нынче дорогие и по качеству, прямо скажем, не очень.

А какой у нас следующий год вообще — Коня? Ну, тогда 1 января запарю овсянку с ягодами и медом: и «хозяину года» приятно, и мне вкусно, легко и полезно.

«Вспомнила про свое детство»

— У меня планы очень простые, поскольку больших компаний не будет, только семейные посиделки. Запечь птицу с картошкой, настругать пару салатиков, разложить красиво мандарины с виноградом, овощи и мясную нарезку, канапешки с красной рыбой, да и хватит, — скороговоркой перечисляет минчанка Алевтина.

Впрочем, подумав, вспоминает, что дети просили что-нибудь сладкое и необычное. А к магазинным тортам и пирожным, приготовленным в канун больших праздников, у нашей собеседницы доверия нет.

— И тут я вспомнила про свое детство и пирожное «Домики», его как раз на Новый год делали и остужали на балконе, потому что холодильник был к тому времени забит разносолами.

В новогоднюю ночь до десерта, как правило, дело не доходит — а вот 1 января, когда есть всерьез не хочется, но «мам, чего-нибудь пожевать бы», да с ароматным чаем или кофе — самое оно!

Алевтина поделилась рецептом — он несложный:

«Домики»

Берете печенье типа слодычевского «Топленого молока» или «Шахматного», да хоть «Земляничный» — главное, квадратной или прямоугольной формы, но не крекеры. Если едоков мало, хватит маленькой пачки, но лучше 200 граммов и больше.

Внутрь — понадобится пачка творога (никакой рикотты или маскарпоне, они не будут держать форму!) и джем или сухофрукты. Можно взять свежие ягоды, мандарины или банан, но тогда десерт нужно съесть буквально за сутки.

И, конечно, сливочное масло, хорошее какао и сахар. Топленый шоколад — сразу нет, он застынет и будет крошиться, а нам это не нужно.

На пищевую пленку или фольгу выложите печенье по три в ряд, наметьте по краям. Потом печенье уберите, а полученный прямоугольник «замажьте» смесью из растопленного масла, какао и сахара, не слишком тонко. Поверх шоколадной фигуры снова разложите печенье. Некоторые смачивают его в молоке, я — нет, оно достаточно мягкое.

На средний ряд выкладываем толстой полоской 2-3 творога, перетертого с маслом и ванильным сахаром, по центру полоской — слой джема, или полоску банана, или ягоды/ сухофрукты, и сверху оставшийся творог. А дальше дело техники: поднять пищевую пленку за края так, чтобы сложить треугольный «домик», и отправить его на дощечке или коврике на холод хотя бы на пару часов.

Можно взять сразу шоколадное печенье и пропустить этап с какао, но по мне, так многослойней и вкусней. Перед подачей нарежьте «домики», если хотите, присыпьте сахарной пудрой или кокосовой стружкой в виде снега. Смачна есці!

«Что, оливьешечки не будет?»

В семье Оксаны и Сергея из Минска меню на Новый год составляют коллективно: за месяц вешают на холодильник вишлист, куда каждый может добавить желаемое блюдо, а спустя какое-то время вычеркивают нереальные хотелки и покупают продукты на все остальное.

— Мы уже несколько лет пытаемся отказаться от «оливье», и каждый год, буквально каждый, кто-то (чаще всего муж или старший сын) приходят к холодильнику, читают список и громким обиженным голосом спрашивают: «Так что, оливьешечки не будет?!» — смеется Оксана.

— Справедливости ради, мы действительно готовим этот салат раз в году, — добавляет Сергей, — и режу его я. Так же, как и мариную и запекаю утку с яблоками: я единственный, у кого она никогда не подгорает и получается нежной. Меня дети уже прозвали «утиным папой», но лопают зато мою уточку за милую душу!

А Оксана отвечает за эксперименты, к этому Новому году, например, затеяла штоллены. Затеяла сразу на несколько семей: мы, брат с женой, мои и ее родители.

Уже пару недель это богатство (я не шучу, вы бы знали, сколько туда ушло всяких пряностей, орехов, сухофруктов, марципана и рома!) созревает в секретном месте. Хотя по мне — коврижка и коврижка, но жена уверяет, что вообще не сравнить. Жду, так сказать, предвкушаю, чтобы проверить и убедиться.

Помимо фирменной утки и частички европейского Рождества, говорят собеседники «Салідарнасці», они всегда ставят на стол фаршированные яйца с грибами и луком, мини-бутербродики на один укус, которые обожают дети, и тарталетки «неважно с чем, но украсить нужно «ёлочкой» из огурца на шпажке и помидоркой черри».

«Холодец — обязательно!»

— Муж ни за что не откажется от мяса по-французски, — улыбается в разговоре пенсионерка Альбина Сергеевна, — притом он занимается этим блюдом сам, от и до: и специи продумывает, и мясо заранее отбивает и маринует, и картошку «правильную» берет, и лука побольше.

Холодец — обязательно! Когда еще с ним возиться, как не на Новый год. Я в него щедро добавляю куриные или даже индюшиные шеи, получается очень нежно.

Поскольку дети уже выросли и разъехались, «оливье», другие тяжелые салаты и сто тысяч бутербродов с разной начинкой постепенно исчезли из нашего меню.

Зато я готовлю салат «Любовница» — не помню, у кого из подруг его подсмотрела очень давно и не знаю, почему название именно такое, возможно, из-за пикантности вкуса. А рецепт простой.

Салат «Любовница»

Нужны отварная свекла и сырая морковь в равных долях, твердый тертый сыр, чеснок, майонез, чернослив и изюм.

Первый слой — тертая морковь с изюмом (можно еще грецкие орехи, если любите), сверху покрыть сеточкой майонеза. Второй слов — тертая свекла с мелко нарезанным черносливом, сеточка майонеза. Третий — тертый сыр с чесноком, майонез. Хотя бы на несколько часов поставьте в холодильник, чтобы пропитался.

«По квартире поплывет любимый аромат»

Минчанка Оксана делится, что раньше любила проводить новогодние праздники в большой компании, поэтому заморачивалась заранее с фаршированной курицей, запеченным золотистым картофелем, тремя видами салатов, нарезками и канапе. Но этот Новый год они будут встречать только вдвоем с молодым человеком и приготовят «что-то скромное».

— Точно знаю лишь про два блюда, которые буду готовить. Это булочки (с капустой и с вишней), потому что я очень «дружу» с тестом и они всегда получаются пышными, ароматными и вкусными, ко мне даже соседи забегают как бы невзначай за солью, а уходят с какао и булочками.

И еще калиновый кисель — меня когда-то давно научила его готовить бабушка. К сожалению, ее уже третий год, как нет с нами, а кисель я продолжаю готовить, это уже как традиция. Он в любом виде вкусный и витаминный, хоть холодным, хоть горячим.

Тут главная хитрость — что ягоды нужно собирать за городом, подальше от цивилизации (у нас возле дачного поселка есть такой лес) и они должны быть подмороженными. Но пока с зимой в Беларуси все не очень, так я пару пакетиков калины заранее собрала и отправила в морозилку. Уже жду, как 31 декабря сварю и по квартире поплывет любимый аромат…

Еще очень хочу освоить крупник (имею в виду, алкогольный белорусский напиток, на основе меда). Пару раз пробовала в парке истории «Сула» и влюбилась — но пока у меня с ним не очень срослось.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com