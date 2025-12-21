«Муж ни за что не откажется от мяса по-французски, холодец – обязательно»
- 21.12.2025, 10:55
Белорусы рассказали, что поставят на стол в новогодние праздники.
Беларусы внутри страны рассказали «Салідарнасці», что не у всех есть настроение праздновать шумно и богато, но главным украшением стола будет все же не телевизор, — некоторые даже поделились рецептами («Домики» и «Любовница»). Имена всех собеседников изменены из соображений безопасности.
Под конец года мы по традиции расспросили белорусов о том, как они готовятся к новогодним праздникам. В том числе — и что обязательно поставят на стол.
В соседней Литве, к примеру, фаворит рождественского стола — традиционное печенье кучюкай с маковым молоком и всевозможные блюда из сельди. А что сделали традицией белорусские семьи и отвыкли ли от советского «тазика оливье»?
«Как у мамы в печке, все равно не получалось»
— Я приготовлю совсем немножко оливье — сама не очень его люблю, скорее, как дань традиции и с расчетом, что подружки мои зайдут в гости, — говорит жительница райцентра, пенсионерка Елена Николаевна. — А они принесут домашней наливки — потому как то, что у нас называют шампанским, пить вообще нельзя, тем более в праздник.
Раньше, бывало, я запекала мясо, как мама когда-то. Большой кусок свиной шеи шпиговала чесноком, черносливом, морковкой, кусочками копченого сала — и запекала в духовке. Так, как у мамы в печке в чугунке, все равно не получалось, но детям, да с рассыпчатой картошкой, очень нравилось. А теперь я одна, дети в других странах и приехать, к сожалению, не могут даже на праздник, так что смысл выготавливать?
Хотя, пожалуй, сделаю крученики — это тонкие отбивные из мяса (я беру куриное филе) с салом и кусочком моркови внутри. Нужно добавить любимых специй, немного воды и тушить на маленьком огне, чтобы крученики стали мягкие-мягкие — а на гарнир подойдет что угодно, хоть пюре, хоть салат или овощи. Правда, свежие овощи у нас нынче дорогие и по качеству, прямо скажем, не очень.
А какой у нас следующий год вообще — Коня? Ну, тогда 1 января запарю овсянку с ягодами и медом: и «хозяину года» приятно, и мне вкусно, легко и полезно.
«Вспомнила про свое детство»
— У меня планы очень простые, поскольку больших компаний не будет, только семейные посиделки. Запечь птицу с картошкой, настругать пару салатиков, разложить красиво мандарины с виноградом, овощи и мясную нарезку, канапешки с красной рыбой, да и хватит, — скороговоркой перечисляет минчанка Алевтина.
Впрочем, подумав, вспоминает, что дети просили что-нибудь сладкое и необычное. А к магазинным тортам и пирожным, приготовленным в канун больших праздников, у нашей собеседницы доверия нет.
— И тут я вспомнила про свое детство и пирожное «Домики», его как раз на Новый год делали и остужали на балконе, потому что холодильник был к тому времени забит разносолами.
В новогоднюю ночь до десерта, как правило, дело не доходит — а вот 1 января, когда есть всерьез не хочется, но «мам, чего-нибудь пожевать бы», да с ароматным чаем или кофе — самое оно!
Алевтина поделилась рецептом — он несложный:
«Домики»
Берете печенье типа слодычевского «Топленого молока» или «Шахматного», да хоть «Земляничный» — главное, квадратной или прямоугольной формы, но не крекеры. Если едоков мало, хватит маленькой пачки, но лучше 200 граммов и больше.
Внутрь — понадобится пачка творога (никакой рикотты или маскарпоне, они не будут держать форму!) и джем или сухофрукты. Можно взять свежие ягоды, мандарины или банан, но тогда десерт нужно съесть буквально за сутки.
И, конечно, сливочное масло, хорошее какао и сахар. Топленый шоколад — сразу нет, он застынет и будет крошиться, а нам это не нужно.
На пищевую пленку или фольгу выложите печенье по три в ряд, наметьте по краям. Потом печенье уберите, а полученный прямоугольник «замажьте» смесью из растопленного масла, какао и сахара, не слишком тонко. Поверх шоколадной фигуры снова разложите печенье. Некоторые смачивают его в молоке, я — нет, оно достаточно мягкое.
На средний ряд выкладываем толстой полоской 2-3 творога, перетертого с маслом и ванильным сахаром, по центру полоской — слой джема, или полоску банана, или ягоды/ сухофрукты, и сверху оставшийся творог. А дальше дело техники: поднять пищевую пленку за края так, чтобы сложить треугольный «домик», и отправить его на дощечке или коврике на холод хотя бы на пару часов.
Можно взять сразу шоколадное печенье и пропустить этап с какао, но по мне, так многослойней и вкусней. Перед подачей нарежьте «домики», если хотите, присыпьте сахарной пудрой или кокосовой стружкой в виде снега. Смачна есці!
«Что, оливьешечки не будет?»
В семье Оксаны и Сергея из Минска меню на Новый год составляют коллективно: за месяц вешают на холодильник вишлист, куда каждый может добавить желаемое блюдо, а спустя какое-то время вычеркивают нереальные хотелки и покупают продукты на все остальное.
— Мы уже несколько лет пытаемся отказаться от «оливье», и каждый год, буквально каждый, кто-то (чаще всего муж или старший сын) приходят к холодильнику, читают список и громким обиженным голосом спрашивают: «Так что, оливьешечки не будет?!» — смеется Оксана.
— Справедливости ради, мы действительно готовим этот салат раз в году, — добавляет Сергей, — и режу его я. Так же, как и мариную и запекаю утку с яблоками: я единственный, у кого она никогда не подгорает и получается нежной. Меня дети уже прозвали «утиным папой», но лопают зато мою уточку за милую душу!
А Оксана отвечает за эксперименты, к этому Новому году, например, затеяла штоллены. Затеяла сразу на несколько семей: мы, брат с женой, мои и ее родители.
Уже пару недель это богатство (я не шучу, вы бы знали, сколько туда ушло всяких пряностей, орехов, сухофруктов, марципана и рома!) созревает в секретном месте. Хотя по мне — коврижка и коврижка, но жена уверяет, что вообще не сравнить. Жду, так сказать, предвкушаю, чтобы проверить и убедиться.
Помимо фирменной утки и частички европейского Рождества, говорят собеседники «Салідарнасці», они всегда ставят на стол фаршированные яйца с грибами и луком, мини-бутербродики на один укус, которые обожают дети, и тарталетки «неважно с чем, но украсить нужно «ёлочкой» из огурца на шпажке и помидоркой черри».
«Холодец — обязательно!»
— Муж ни за что не откажется от мяса по-французски, — улыбается в разговоре пенсионерка Альбина Сергеевна, — притом он занимается этим блюдом сам, от и до: и специи продумывает, и мясо заранее отбивает и маринует, и картошку «правильную» берет, и лука побольше.
Холодец — обязательно! Когда еще с ним возиться, как не на Новый год. Я в него щедро добавляю куриные или даже индюшиные шеи, получается очень нежно.
Поскольку дети уже выросли и разъехались, «оливье», другие тяжелые салаты и сто тысяч бутербродов с разной начинкой постепенно исчезли из нашего меню.
Зато я готовлю салат «Любовница» — не помню, у кого из подруг его подсмотрела очень давно и не знаю, почему название именно такое, возможно, из-за пикантности вкуса. А рецепт простой.
Салат «Любовница»
Нужны отварная свекла и сырая морковь в равных долях, твердый тертый сыр, чеснок, майонез, чернослив и изюм.
Первый слой — тертая морковь с изюмом (можно еще грецкие орехи, если любите), сверху покрыть сеточкой майонеза. Второй слов — тертая свекла с мелко нарезанным черносливом, сеточка майонеза. Третий — тертый сыр с чесноком, майонез. Хотя бы на несколько часов поставьте в холодильник, чтобы пропитался.
«По квартире поплывет любимый аромат»
Минчанка Оксана делится, что раньше любила проводить новогодние праздники в большой компании, поэтому заморачивалась заранее с фаршированной курицей, запеченным золотистым картофелем, тремя видами салатов, нарезками и канапе. Но этот Новый год они будут встречать только вдвоем с молодым человеком и приготовят «что-то скромное».
— Точно знаю лишь про два блюда, которые буду готовить. Это булочки (с капустой и с вишней), потому что я очень «дружу» с тестом и они всегда получаются пышными, ароматными и вкусными, ко мне даже соседи забегают как бы невзначай за солью, а уходят с какао и булочками.
И еще калиновый кисель — меня когда-то давно научила его готовить бабушка. К сожалению, ее уже третий год, как нет с нами, а кисель я продолжаю готовить, это уже как традиция. Он в любом виде вкусный и витаминный, хоть холодным, хоть горячим.
Тут главная хитрость — что ягоды нужно собирать за городом, подальше от цивилизации (у нас возле дачного поселка есть такой лес) и они должны быть подмороженными. Но пока с зимой в Беларуси все не очень, так я пару пакетиков калины заранее собрала и отправила в морозилку. Уже жду, как 31 декабря сварю и по квартире поплывет любимый аромат…
Еще очень хочу освоить крупник (имею в виду, алкогольный белорусский напиток, на основе меда). Пару раз пробовала в парке истории «Сула» и влюбилась — но пока у меня с ним не очень срослось.