Лукашенко окончательно спятил на теме белого шпица 1 21.12.2025, 11:30

Умку повесят на елке.

В фирменных магазинах «Первый» стартовали продажи елочной игрушки, выполненной в форме шпица Александра Лукашенко по кличке Умка. Об этом сообщили 21 декабря в пресс-службе диктатора.

В ведомстве показали видео с украшением, отметив, что фигурка белой собаки в шапке Деда Мороза, сидящей на красной коробке — это «самый эксклюзивный и самый новогодний мерч этого года».

Согласно анонсу, продажи стилизованной под Умку елочной игрушки стартовали 21 декабря.

