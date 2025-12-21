Лукашенко окончательно спятил на теме белого шпица

Лукашенко окончательно спятил на теме белого шпица1
Умку повесят на елке.
В фирменных магазинах «Первый» стартовали продажи елочной игрушки, выполненной в форме шпица Александра Лукашенко по кличке Умка. Об этом сообщили 21 декабря в пресс-службе диктатора.
В ведомстве показали видео с украшением, отметив, что фигурка белой собаки в шапке Деда Мороза, сидящей на красной коробке — это «самый эксклюзивный и самый новогодний мерч этого года».
Согласно анонсу, продажи стилизованной под Умку елочной игрушки стартовали 21 декабря.