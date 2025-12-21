закрыть
21 декабря 2025, воскресенье, 11:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко окончательно спятил на теме белого шпица

1
  • 21.12.2025, 11:30
Лукашенко окончательно спятил на теме белого шпица

Умку повесят на елке.

В фирменных магазинах «Первый» стартовали продажи елочной игрушки, выполненной в форме шпица Александра Лукашенко по кличке Умка. Об этом сообщили 21 декабря в пресс-службе диктатора.

В ведомстве показали видео с украшением, отметив, что фигурка белой собаки в шапке Деда Мороза, сидящей на красной коробке — это «самый эксклюзивный и самый новогодний мерч этого года».

Согласно анонсу, продажи стилизованной под Умку елочной игрушки стартовали 21 декабря.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко