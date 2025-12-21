США захватили еще один нефтяной танкер у берегов Венесуэлы 3 21.12.2025, 11:34

1,844

Тактическая группа взяла судно на абордаж.

Американские военные захватили судно у побережья Венесуэлы через несколько дней после распоряжения президента США Дональда Трампа о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее, сообщает ВВС.

Это второй за менее чем две недели случай захвата танкера. Задержанное на этот раз судно не находилось под американскими санкциями.

В последние недели США усилили военное присутствие у побережья Венесуэлы, заявив, что эти действия направлены на борьбу с наркотрафиком, однако в Каракасе считают, что Вашингтон стремится к смене режима, чтобы получить контроль над венесуэльскими природными ресурсами, в первую очередь — над нефтью.

С сентября США нанесли удары более чем по 20 судам в Карибском море, подозреваемым в наркоторговле, в результате чего погибли по меньшей мере 87 человек.

10 декабря США захватили крупный нефтяной танкер Skipper, который находился под американскими санкциями за связи с Ираном.

Операцию в субботу, как и в первый раз проводила Береговая охрана США при содействии американских военных. Специальная тактическая группа взяла на абордаж судно, которое находилось в тот момент в международных водах.

«Соединенные Штаты будут продолжать преследовать незаконное перемещение нефти, подпадающей под санкции и используемой для финансирования наркотерроризма в регионе», — заявила в сети X министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, разместив семиминутное видео операции.

Задержанное в субботу судно Centuries, как пишут СМИ, не находилось под американскими санкциями, тогда как приказ Трампа о блокаде касался подсанкционных танкеров.

Судно, по данным CNN, шло под флагом Панамы и направлялось в Азию. За последние пять лет принадлежащий Китаю танкер также ходил под флагами Греции и Либерии, добавляет BBC Verify.

В отношении венесуэльской нефти введены санкции, хотя для некоторых компаний, например, американской Chevron, действуют исключения из санкционного режима. Chevron осуществляет бурение во многих частях Венесуэлы и работает совместно с государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela (PDVSA).

