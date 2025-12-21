закрыть
21 декабря 2025, воскресенье, 13:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США захватили еще один нефтяной танкер у берегов Венесуэлы

3
  • 21.12.2025, 11:34
  • 1,844
США захватили еще один нефтяной танкер у берегов Венесуэлы

Тактическая группа взяла судно на абордаж.

Американские военные захватили судно у побережья Венесуэлы через несколько дней после распоряжения президента США Дональда Трампа о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее, сообщает ВВС.

Это второй за менее чем две недели случай захвата танкера. Задержанное на этот раз судно не находилось под американскими санкциями.

В последние недели США усилили военное присутствие у побережья Венесуэлы, заявив, что эти действия направлены на борьбу с наркотрафиком, однако в Каракасе считают, что Вашингтон стремится к смене режима, чтобы получить контроль над венесуэльскими природными ресурсами, в первую очередь — над нефтью.

С сентября США нанесли удары более чем по 20 судам в Карибском море, подозреваемым в наркоторговле, в результате чего погибли по меньшей мере 87 человек.

10 декабря США захватили крупный нефтяной танкер Skipper, который находился под американскими санкциями за связи с Ираном.

Операцию в субботу, как и в первый раз проводила Береговая охрана США при содействии американских военных. Специальная тактическая группа взяла на абордаж судно, которое находилось в тот момент в международных водах.

«Соединенные Штаты будут продолжать преследовать незаконное перемещение нефти, подпадающей под санкции и используемой для финансирования наркотерроризма в регионе», — заявила в сети X министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, разместив семиминутное видео операции.

Задержанное в субботу судно Centuries, как пишут СМИ, не находилось под американскими санкциями, тогда как приказ Трампа о блокаде касался подсанкционных танкеров.

Судно, по данным CNN, шло под флагом Панамы и направлялось в Азию. За последние пять лет принадлежащий Китаю танкер также ходил под флагами Греции и Либерии, добавляет BBC Verify.

В отношении венесуэльской нефти введены санкции, хотя для некоторых компаний, например, американской Chevron, действуют исключения из санкционного режима. Chevron осуществляет бурение во многих частях Венесуэлы и работает совместно с государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela (PDVSA).

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко