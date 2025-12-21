Топ-5 внедорожников, которые прослужат без поломок не менее 15 лет 4 21.12.2025, 11:54

3,072

Названы самые надежные и безопасные авто из этого сегмента.

При покупке внедорожника водители рассчитывают, что машины прослужат им верой и правдой как можно дольше. Автомобильные эксперты рассказали, на какие именно модели и марки транспорта в этом случае нужно обратить внимание.

Чтобы водитель не знал горя с новым внедорожником по крайней мере в первые 15 лет эксплуатации, вариантов в этом случае немного. Об этом пишет ресурс gobankingrate.

Honda CR-V

Данный семейный внедорожник требует минимального обслуживания, поэтому можно даже не искать ничего другого. Honda CR-V уже более двух десятилетий является бестселлером благодаря своей надежности, адаптивному интерьеру и низким затратам.

Если покупатель не хочет проводить много времени в ремонтной мастерской, этот компактный внедорожник окажется одним из самых удачных приобретений.

Toyota RAV4 Hybrid

Компактный и доступный внедорожник RAV4 является главным конкурентом CR-V. Обе модели, отмечают эксперты, отличаются надежностью и безопасностью.

При этом, статистически RAV4 является самым надежным внедорожником 2025 года. Кроме того, благодаря современной защите от коррозии автомобиль является довольно долговечным.

Toyota 4Runner

Желающим стать владельцем более прочного авто эксперты рекомендуют ознакомиться с Toyota 4Runner, который, по сути, представляет собой рамный грузовик, похожий на внедорожник.

Данные машины при постоянном обслуживании способны преодолевать даже 500 000 км, уверяют специалисты. А двигатели и трансмиссии, установленные на 4Runner в начале 2000-х годов, работают как новенькие.

Honda Pilot

Трехрядный внедорожник Honda Pilot сложно победить, поскольку из него получился одним из самых безопасных и надежных «рабочих лошадок» для семейных путешествий.

Репутация автомобилей Honda не маркетинговая уловка, уверены эксперты. Автомастерские получают на ремонт и реставрацию много разбитых Chevy Traverses и Ford Explorers, однако Pilots среди них уникальное явление.

Lexus GX 550

Роскошный модернизированный Lexus GX 550 остается лучшим по надежности среди аналогов. Согласно данным специалистов, владельцы данного авто тратят сущие копейки на техническое обслуживание в течение первых пяти лет владения.

Lexus стал вторым по надежности брендом в 2025 году, обойдя при этом свою материнскую компанию Toyota.

