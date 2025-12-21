СМИ: Во время переговоров в Майами США передали России одно послание 5 21.12.2025, 12:09

Архивное фото

Основные разногласия между Украиной и РФ остаются неизменными.

В Майами закрытые переговоры американских и российских чиновников не достигли видимого прогресса в вопросе окончания войны РФ против Украины. Однако американские переговорщики передали России то, что источники издания Kyiv Post описали как перечень дополнительных вопросов и ожиданий, дав понять, что США считают следующий шаг ответственностью Москвы.

Известно, что в переговорах приняли участие спецпосланник российского диктатора Кирилл Дмитриев и американская делегация во главе со спецпредставителем Дональда Трапа Стивом Уиткоффом, а также зятем президента США Джаредом Кушнером.

Источники издания, знакомые с ходом переговоров, описали позицию США как решительную, но сдержанную.

«Это не были переговоры, на которых Вашингтон торговался сам с собой», - отметил собеседник.

Также он добавил, что «хотя в субботу не было прорыва», американская сторона «объяснила россиянам, где сейчас находятся дела после недавних обсуждений с украинцами, и фактически сказала: «Вот что все еще не сходится. Вернитесь завтра с ответами».

По словам чиновников, которые ознакомлены с текущим состоянием переговоров, основные разногласия остаются неизменными: экспансивные территориальные требования РФ и настаивание Украины на железных гарантиях безопасности от США.

Это означает, что Россия не изъявляет желания отказаться от претензий на территории, которые ей не удалось полностью захватить, тогда как Киев уверяет, что не уступит земли, которые были захвачены оккупантами после вторжения 2022 года.

«Между Вашингтоном и Киевом существует согласованность, которой не было несколько недель назад. Но эта согласованность не привела к изменениям в позиции Москвы», - рассказал третий западный чиновник.

Переговоры должны продолжиться сегодня, 21 декабря. Ожидается, что американские чиновники опубликуют официальное заявление после завершения встреч, что, возможно, станет первым публичным сигналом о том, готова ли Россия к более серьезным переговорам.

«Это всегда позиционировалось как рабочий уровень. И так и осталось. Сейчас важно, вернется ли Россия с чем-то новым - или просто вернется», - добавил один западный чиновник.

