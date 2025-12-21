«Бабарико с такими взглядами невозможно воспринимать как серьезную оппозицию Лукашенко»7
Говорить не конкретно и точно ничего не делать — это их концепция.
Украинский блогер Владимир Золкин прокомментировал широкий резонанс, который вызвало его интервью с Виктором Бабарико, записанное на второй день после освобождения бывшего политзаключенного.
Напомним, что в этом интервью экс-глава «Бегазпромбанка» не смог внятно ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
На своем YouTube-канале Владимир Золкин отметил, что его после выхода интервью с Виктором Бабарико критикуют некоторые «белорусские СМИ» и пользователи в соцсетях.
Основная претензия заключается в том, что блогер якобы «принуждал» Бабарико к такому интервью.
Золкин иронично описал, как могло бы выглядеть это «принуждение»:
«Заходит Бабарико, садится ко мне, я достаю пистолет, приставляю ему к виску и говорю: «Бабарико, быстро скажи мне, чей Крым! Только стоп! Не говори мне, чей Крым, а скажи, что ты не знаешь».
По словам Золкина, он проехал 300 километров в Чернигов, чтобы попасть на пресс-конференцию, так как его интересовало только одно: можно ли этих людей воспринимать как оппозицию Лукашенко.
Ответ для него оказался очевидным:
«Для меня лично очевидно, что на данный момент Бабарико с такими взглядами невозможно воспринимать как серьезную оппозицию Лукашенко, действующую — не такую, которая будет во французских ресторанах… просто разговаривать, а что-то делать — да. Это то, что мне нужно было выяснить, я для себя это выяснил».
Как утверждает Золкин, он продемонстрировал это другим украинцам, которые, возможно, возлагали на Бабарико какие-то надежды. При этом он «не делал никаких выводов ни за кого. То есть показал — делайте выводы самостоятельно».
Блогер предложил желающим приехать к Бабарико и спросить у него, чей все же Крым.
Он напомнил, что еще в 2020 году Бабарико не разобрался с этим вопросом — и, как считает блогер, не сделал этого до сих пор.
«И я так думаю, не факт, что он в этом вопросе вообще когда-нибудь разберется, потому что в 2020‑м году ему никто не мешал в этом вопросе разбираться», — добавил Золкин.
Украинский блогер подчеркнул, что его не волнует судьба Виктора Бабарико. У Золкина только единственный практический вопрос, «можно с ними как-то взаимодействовать для свержения лукашенковского и путинского режима или нельзя?».
«На данный момент я говорю — нельзя. Завтра, возможно, они изменят свои планы, скажут: «Мы будем помогать Полку Калиновского», и я скажу: «О, окей, дошло». А пока что нам не о чем разговаривать».
«Таким, как они, и таким, как эти Бабарико, Колесниковы — им реально надо собираться где-то во французском ресторане, налить по чарке водки, махнуть: «Ваше благородие, госпожа удача», обняться и плакать», — подчеркнул украинский блогер.
Золкин охарактеризовал такую модель как «белогвардейскую оппозицию»:
«Белогвардейская оппозиция, понимаете? Говорить, и то говорить не конкретно — это их концепция. И точно ничего не делать».