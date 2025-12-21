закрыть
21 декабря 2025, воскресенье, 13:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы «нашли» способ не отрабатывать переносы рабочих дней

  • 21.12.2025, 12:46
Белорусы «нашли» способ не отрабатывать переносы рабочих дней

Но не у всех получилось.

В соцсетях всю субботу белорусы, которым пришлось идти на работу из-за переноса рабочего дня, активно обсуждали, зачем вообще нужны такие отработки. А еще зачем делать 31 декабря рабочим днем, пишет «Телеграф».

Естественно, мнения разделились. Одни выступали за то, чтобы ничего не переносить, а просто давать выходные. Были и те, кто был не против поработать, но их было меньшинство.

«Почему 31 декабря в Беларуси все еще рабочий день?! Очевидно же, что никакого рабочего настроения в этот день ни у кого нет. И праздничное настроение тем самым украдено. Все впопыхах бегут домой, готовить на стол и садятся к 12 уже полностью уставшими после «рабочего дня» и безумного вечера за готовкой», — спросил один из жителей Беларуси.

Этот пост набрал тысячи лайков. Один из пользователей Threads пообещал не поступать так со своими работниками: «Я своим сотрудникам сделаю этот день выходным, согласен с тем, что это перебор».

Другой комментатор рассказал, что ему «больше всего жалко 31 декабря людей, которые работают в магазинах, продавцов, кассиров».

«Мы-то домой вернемся к 22:00, а они работают многие для нас — для тех, кто как в последний день жизни создает 31 декабря ажиотаж в магазинах», — написал он.

Еще одна подписчица предположила, что решения о рабочих и выходных днях принимают мужчины, не учитывая особенности гендерных привычек и обычаев. «Потому что решение по этому поводу принимают мужчины. А им так классно прийти домой и сесть сразу за стол, и чтоб никто их не грузил готовкой и магазинами», — написала она.

Есть способ?

Но тут один из жителей страны поделился фото, где на стоянке у дома стоят почти одни автомобили красного цвета, и сделал шуточный вывод: «В Беларуси сегодня рабочая суббота у всех, кроме владельцев красных машин».

На фото и правда на стоянке преобладали красные автомобили. Его предположение одобрили подписчики: «Как владелец красной машины подтверждаю!»

«Нужно покупать красную машину, значит!» — ответил автор фото.

Тем временем некоторые пожаловались на то, что не предусмотрели такой вариант: «У меня нет красной машины, поэтому пришлось сегодня выйти на работу».

«Мы тут уже решили, что это реально рабочий способ не работать!!!» — подвел итог дискуссии автор ветки в Threads.

Кто принимает решение?

На самом деле, решение о графике рабочих дней, праздничный и переносов принимает правительство Беларуси. Так, постановлением от 22 июля 2025 года №397 Совмин утвердил график переносов рабочих дней в 2026 году. Согласно документу длинные выходные будут в четырех месяцах из 12. А вот перенос - всего один.

Причем на Новый год будет аж 4 выходных с 1 по 4 января. Но а этом году белорусам просто повезло.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко