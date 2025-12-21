Белорусы «нашли» способ не отрабатывать переносы рабочих дней 21.12.2025, 12:46

Но не у всех получилось.

В соцсетях всю субботу белорусы, которым пришлось идти на работу из-за переноса рабочего дня, активно обсуждали, зачем вообще нужны такие отработки. А еще зачем делать 31 декабря рабочим днем, пишет «Телеграф».

Естественно, мнения разделились. Одни выступали за то, чтобы ничего не переносить, а просто давать выходные. Были и те, кто был не против поработать, но их было меньшинство.

«Почему 31 декабря в Беларуси все еще рабочий день?! Очевидно же, что никакого рабочего настроения в этот день ни у кого нет. И праздничное настроение тем самым украдено. Все впопыхах бегут домой, готовить на стол и садятся к 12 уже полностью уставшими после «рабочего дня» и безумного вечера за готовкой», — спросил один из жителей Беларуси.

Этот пост набрал тысячи лайков. Один из пользователей Threads пообещал не поступать так со своими работниками: «Я своим сотрудникам сделаю этот день выходным, согласен с тем, что это перебор».

Другой комментатор рассказал, что ему «больше всего жалко 31 декабря людей, которые работают в магазинах, продавцов, кассиров».

«Мы-то домой вернемся к 22:00, а они работают многие для нас — для тех, кто как в последний день жизни создает 31 декабря ажиотаж в магазинах», — написал он.

Еще одна подписчица предположила, что решения о рабочих и выходных днях принимают мужчины, не учитывая особенности гендерных привычек и обычаев. «Потому что решение по этому поводу принимают мужчины. А им так классно прийти домой и сесть сразу за стол, и чтоб никто их не грузил готовкой и магазинами», — написала она.

Есть способ?

Но тут один из жителей страны поделился фото, где на стоянке у дома стоят почти одни автомобили красного цвета, и сделал шуточный вывод: «В Беларуси сегодня рабочая суббота у всех, кроме владельцев красных машин».

На фото и правда на стоянке преобладали красные автомобили. Его предположение одобрили подписчики: «Как владелец красной машины подтверждаю!»

«Нужно покупать красную машину, значит!» — ответил автор фото.

Тем временем некоторые пожаловались на то, что не предусмотрели такой вариант: «У меня нет красной машины, поэтому пришлось сегодня выйти на работу».

«Мы тут уже решили, что это реально рабочий способ не работать!!!» — подвел итог дискуссии автор ветки в Threads.

Кто принимает решение?

На самом деле, решение о графике рабочих дней, праздничный и переносов принимает правительство Беларуси. Так, постановлением от 22 июля 2025 года №397 Совмин утвердил график переносов рабочих дней в 2026 году. Согласно документу длинные выходные будут в четырех месяцах из 12. А вот перенос - всего один.

Причем на Новый год будет аж 4 выходных с 1 по 4 января. Но а этом году белорусам просто повезло.

