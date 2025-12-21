«В номере машины случайно оказалась дата рождения и инициалы будущей жены» 21.12.2025, 12:59

Невероятные совпадения в жизни белорусов.

Совпадения принято списывать на случайность, но иногда их становится слишком много, чтобы просто махнуть рукой. Одинаковые цифры преследуют в датах, номерах домов и машин, имена неожиданно повторяются в рабочих чатах, а поиски родственников превращаются в настоящий детектив с тезками и двойниками. Почти как в фильме с Джимом Керри, где одна мелочь запускает цепочку странных событий, пишет Onliner.

«В номере машины случайно оказалась дата рождения и инициалы будущей жены»

Спроси любого человека — у каждого найдется хоть какое-то подобие счастливого числа. Обычно они выбираются просто: дата рождения, цифра на футбольной форме или что-нибудь в таком духе, а потом случайным образом всплывают в виде, например, номера билета на экзамене. Но бывает и такое, что конкретные числа почему-то буквально преследуют всю жизнь. Наш читатель Иван описывает свою долгую историю отношений с цифрой 2.

— Отец родился 22 декабря, я родился 22 марта. У меня двое детей. День рождения дочери — 2 августа, сына — 22 сентября. Тещу поздравляем 2 июля. А еще я живу в квартире с номером 22, номер моей группы в училище тоже был 22-м.

Когда-то считал двойку своим счастливым числом, но, наверное, уже перерос эти мысли. Впрочем, раньше на рулетке в казино у меня часто выигрывала ставка на 2 черную или 22 черную (на колесе они расположены друг напротив друга).

У Марии получилось интересное совпадение с более сложной комбинацией чисел.

— В 2009 году я поступила в универ и, регистрируя новую электронную почту, после имени поставила цифры 7792. Через какое-то время познакомилась с парнем (сейчас он мой муж) и переехала к нему. Номер квартиры 77, дом 9, корпус 2. Вот так четыре случайные цифры интересно проявились в жизни.

Екатерина в какой-то момент стала обращать внимание, что все важные события в ее жизни каким-то образом связаны с числом 14. Девушка со смехом признается, что теперь каждое 14-е число каждого месяца ждет больше, чем день зарплаты: мало ли какой очередной сюрприз подкинет жизнь.

— Я родилась 14 февраля, защитила диплом на десятку 14 июня, первую работу получила 14 августа, свое нынешнее ИП зарегистрировала 14 марта. С мужем мы познакомились 14 октября. Предложение он мне сделал два с лишним года спустя, 14 декабря, — уверяет, что тогда еще про число не знал и ничего специально не подстраивал. Зато я уже ухватилась за свободную дату в загсе — 14 мая. Окончательно поняла, что он мой человек, когда судьба бонусом подкинула еще одну «четырнадцатку»: мое место в самолете, на котором мы летели в свадебное путешествие, было с номером 14А.

Судьба Алексея и его второй половинки Анастасии удивительным образом отметилась на автомобильных номерах. Мужчина попросил изменить цифры и даты при публикации, поэтому, если что, не удивляйтесь совпадению с вашими.

— Ставил машину на учет в день своего рождения 26 марта, поэтому, получив регзнак, тут же обратил внимание, что последние две цифры — 2 и 6 — тоже случайно совпали с этим числом. Подумал, что это прикольно, но большого значения не придал — цифры и цифры.

Буквально через пару недель я в этой же машине познакомился со своей женой: подвозил ее вместе с компанией общих друзей. Гораздо позже, когда у нас уже завязалась симпатия и я узнал дату ее рождения — 10 июня, то был в шоке. Да, первые две цифры номера — 1 и 0. Но еще больше я поверил в какую-то магию, когда мы поняли, что и буквы в точности повторяют ее инициалы: AО — Анастасия Олеговна.

Бывает, шутим: чуть что, при разводе придется пилить еще и номера. Но пока, конечно, собираюсь их хранить у себя как можно дольше.

«В департаменте я оказалась пятой Татьяной. Приняли как свою!»

С нами уже не раз делились историями о целых россыпях тезок среди коллег, и всегда это были рассказы не только о рабочих отношениях, но и о крепкой дружбе. Видимо, одинаковые имена — все еще самый верный способ завязать знакомство, а там и другие совпадения подтянутся. В случае с Татьяной не помехой оказалось даже несовпадение в возрасте.

— У нас на работе когда-то было пять Татьян в одном банковском подразделении, причем все были разных возрастов и должностей. Различали нас исключительно по отчествам. Сейчас дружим втроем, хоть и работаем уже в разных местах. Подруги старше меня: одной 40, второй 45, а мне 28. Обе раньше были моими начальницами.

Я к компании Татьян присоединилась последней: остальные уже работали вместе, в других местах в том числе. Сразу приняли как свою! А остальные коллеги смеялись: «К вам в департамент по имени на работу берут?!»

Забавная ситуация с совпадениями в именах на работе случилась и у Никиты: парень вспоминает, как ему, тогда еще зеленому новичку, коллега-тезка ненароком организовал стресс-тест едва ли не в первый рабочий день.

— Не успел я толком влиться в процессы на новом месте, как мне начали написывать коллеги с просьбой решить какую-то проблему. Все они не то чтобы входили в мои компетенции, но ответы на вопросы я более-менее знал, поэтому помогал чем мог, тем более на испытательном сроке «сливаться» как-то неловко. Но в какой-то момент просьб стало слишком много, и я аккуратно намекнул руководству, что на такое не подписывался. На что мне удивленно ответили: «А почему они тебе пишут? С этим Никита Веренич должен разбираться». А я и есть Никита Веренич!

Оказалось, что в компании работает мой тезка. Сотрудников у нас достаточно много, бо́льшая часть — на удаленке, к тому же хватает временных подрядчиков и волонтеров: в общем, толком не знать друг друга — это нормально. Кто-то кого-то по цепочке стал отправлять к Никите Вереничу, а в рабочих чатах так был подписан только я — нужный всем Никита ушел в отпуск и временно удалился отовсюду.

Когда он вернулся, я ему предъявил за такую «подставу» — в шутку, конечно. Зато оказалось, что у нас хватает еще и общих увлечений, так что теперь дружим и со смехом вспоминаем этот инцидент.

«Случайно нашла не дядю, а его „двойника“ по ФИО и дате рождения»

Случай Аси — целый генеалогический детектив, который оказался еще более запутанным из-за случайных совпадений в именах и отчествах то ли родственников, то ли не совсем. Началось все несколько лет назад, когда девушка сделала ДНК-тест и решила поискать ранее неизвестную родню.

— Моим двоюродным дядей значился некий Метельский Александр Владимирович, о котором никто в моей семье ни разу не слышал. Написала ему через сайт, но на связь он не вышел. Решила искать по соцсетям, нашла единственную страницу в «Одноклассниках» — вроде все совпадало, вплоть до даты рождения.

После кучи моих сообщений он таки откликается и говорит, что никакой тест не сдавал. И вообще, у него есть полный тезка с такой же датой рождения, чьи документы ему постоянно приходят по ошибке. Можно было бы не поверить, но среди других возможных родственников нашлась сестра, которая подтвердила, что таких Александров действительно два. А потом через совпадение в ДНК нашелся двоюродный брат Александра, живущий в Америке. Но контактов, увы, ни у кого нет.

Сам таинственный дядя Александр все еще не выходит на связь. Будет, конечно, смешно, если вскроется, что это тоже не он и имеется третий полный тезка.

Распутать родственные связи с одинаковыми именами пытается и Евгений. У него, почти как и у Аси, все закрутилось с сообщения неизвестного брата, только пришло оно ему самому.

— Пишет «ВКонтакте» парень, уточняет мое отчество, после чего заявляет, что он, возможно, мой брат. Тут стоит немного пояснить: я не знаком со своим дедушкой по отцовской линии, он ушел из семьи еще до рождения папы, потом, кажется, был женат еще несколько раз и умер лет тридцать назад. Вот меня и нашел другой его внук.

Слово за слово, и выяснилось, что искал он совсем не меня и даже о моем существовании не подозревал. У деда по совпадению был еще один сын по имени Владимир (как бабушка назвала моего папу, он, скорее всего, не знал), который, опять же по чистой случайности, назвал уже своего сына Евгением. Мы, оба обалдевшие от таких поворотов, стали искать второго Евгения Владимировича, но все следы вели ко мне. «Потрясли» других известных родственников, и разгадка вскоре нашлась: тот Евгений на самом деле давно уже Eugene, вырос в Швеции и даже русского толком не знает. Пока что просто списались с ним, отметились, так сказать, но дальше общение пока не пошло.

