Два свинопаса

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

21.12.2025, 13:05

Не мешало бы и остальной «элите» подтянуться в равнении на старших.

Никто, кажется, не задавался вопросом, откуда в лексике Путина и Медведева всплывают слова «подсвинки», «подхрюкивать», «хрюкающие подсвинки».

Между тем, ответ, похоже, лежит на поверхности. Возможно, Медведев и Путин завели себе домашние свинарни и, время от времени, удаляясь от дел, пасут свиней. В летнее время, на отдыхе. Берут маленьких, розовых поросят на руки, поднимают их, ласково приговаривая: «Ах, ты мой порося!»

Не мешало бы и остальной «элите» подтянуться, завести на своих дачах свинофермы. Равнение на старших.

