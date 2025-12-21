закрыть
21 декабря 2025
Два свинопаса

4
  • 21.12.2025, 13:05
Два свинопаса

Не мешало бы и остальной «элите» подтянуться в равнении на старших.

Никто, кажется, не задавался вопросом, откуда в лексике Путина и Медведева всплывают слова «подсвинки», «подхрюкивать», «хрюкающие подсвинки».

Между тем, ответ, похоже, лежит на поверхности. Возможно, Медведев и Путин завели себе домашние свинарни и, время от времени, удаляясь от дел, пасут свиней. В летнее время, на отдыхе. Берут маленьких, розовых поросят на руки, поднимают их, ласково приговаривая: «Ах, ты мой порося!»

Не мешало бы и остальной «элите» подтянуться, завести на своих дачах свинофермы. Равнение на старших.

