«Мы прям в шоке: здесь все бегом, бегом, бегом делается»

Белоруска в «30 с хвостиком» впервые приехала в санаторий и очень удивилась.

Екатерина — белоруска, которой «30 с хвостиком». Пару месяцев назад они с семьей отдыхали в Египте, а сейчас решили на неделю съездить в санаторий под Гродно. В подобном учреждении женщина была впервые. Многое оказалось не совсем таким, как она ожидала. Об этом блогер рассказала в своем TikTok, пишет «Зеркало».

На отдых Екатерина оправилась с мужем, дочкой и маленьким сыном. Семья остановилась в «Жемчужине», что находится рядом с Гродно.

— У меня к санаториям было такое отношение, как к больнице, — говорит она в одном из роликов. — Ты когда в поликлинику приходишь, на тебя все врачи так смотрят, типа: «Ну, свалил бы ты быстрее отсюда» или «Ты же здоровый, чего ты пришел?». Думала, здесь будет такой же сервис, но тут, наоборот, все доброжелательные.

Внешний вид номера тоже оказался не таким, как предполагала женщина. Рассчитывала увидеть «совок-совок», но вокруг «как в отеле». На кадрах, которые она выложила, современная ванная с душевой кабиной и две комнаты. В одной два дивана, телевизор, во второй большая кровать. Есть еще длинный балкон с двумя выходами.

— Прям мы в шоке, — эмоционально заключает Екатерина.

При этом, по наблюдениям автора роликов, развлечений в «Жемчужине» немного. Просмотр кино и мультфильмов, бильярд, концерты и дискотека.

— Она, наверное, часов до десяти максимум, и на дискотеке два человека условно, — говорит блогер.

При этом, заключает Екатерина, темп жизни в учреждении «не для бабушек». Для примера она привела свою «загруженность»: после бассейна процедура, позже еще одна, плюс концерт, просмотр мультфильма и ужин.

— В общем, вот так вот бегом, бегом, бегом все делается. Я не знаю, тут отдыхают люди [или] нет, — иронизирует автор роликов. — За целый день ты настолько выматываешься всеми процедурами, что, условно, сейчас десять вечера — [и] нет абсолютно никаких сил <…>. Просто ты встаешь рано, завтрак в девять. Многие привыкли, что отдых — это надо выпить, на дискотеке потусить. Если [тут] ты все это сделаешь, ты просто не встанешь утром. А если встанешь, то в таком состоянии, что ты днем ляжешь спать. Поэтому, наверное, в санаториях такая программа, чтобы [человек] больше уделял времени оздоровлению, каким-то процедуркам, чем тусе.

Поделилась женщина мнением и о том, кому не стоит ехать в санаторий. Тут она обратила внимание на возраст постояльцев в учреждении, где она находится. По ее наблюдениям, подавляющая часть людей там — пожилые.

— Они очень и очень общительные. Чтобы вы понимали, я за сегодня перезнакомилась с половиной бабок в этом санатории, потому что они что-то спрашивают, разговаривают и так далее, — поделилась опытом Екатерина. — Поэтому, если вы не общительный человек, [есть вариант] либо просто не общаться (но я так не могу, когда у меня спрашивают), либо санаторий не для вас.

Предложила женщина и третью опцию в этой ситуации: искать здравницы, где больше молодежи.

В комментариях блогер заметила общее мнение о том, что отдыхать в белорусских санаториях дорого, выгоднее на эти деньги куда-нибудь слетать.

— Возможно, если брать какой-то мегакрутой санаторий, я не знаю, на Нарочи где-нибудь <…>, «Альфа-Радон» (пять дней отдыха в нем по программе «Женский Check UP» обойдется в 1618 рублей. — Прим. ред.) тот же очень дорогой, то да, — соглашается Екатерина. — Но мы отдыхаем в среднем сегменте санатория по цене. И, соответственно, с номером, с едой, цена, которую платим, вполне доступна.

Для примера женщина сравнила стоимость своего египетского отдыха и нынешние траты на санаторий. В первом случае за тур на десять дней на троих семья заплатила около 3,2−3,4 тысячи долларов.

— Здесь отдых в санатории 150 рублей на человека в сутки. Нас трое (в роликах Екатерины, кроме супруга, видны двое детей, но сын совсем маленький, а дети до трех лет могут отдыхать в санатории с разрешения начальника учреждения, и место для них бесплатное. — Прим. ред.), соответственно, [за семь дней] это около трех с чем-то тысяч белорусских рублей (3,15 тысячи. — Прим. ред.). Это будет около тысячи долларов <…>, — отметила она. — За сколько можно насобирать три тысячи долларов и за сколько тысячу?

По словам женщины, она недооценивала санатории.

— Хочу сказать, что здесь достаточно классно. Здесь такой релакс, — поделилась мнением она. — Вот эти процедуры, [на которые] ты ходишь, они так расслабляют. На часах девять вечера (я в городе ложусь спать в два ночи), здесь я уже все, я не могу. Мне уже хочется спать, потому что целый день бегаешь по процедуркам.

