У Путина отвергли идею трехсторонней встречи США, Украины и РФ 2 21.12.2025, 13:46

1,902

Вчера американское предложение поддержал Владимир Зеленский.

Озвученная идея о трехсторонней встрече между Украиной, Россией и США на уровне советников по нацбезопасности является не серьезной.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, формат переговоров между Россией, Соединенными Штатами и Украиной пока не прорабатывается. Более того, Ушаков считает, что предложения, которые Киев и европейские партнеры пытаются включить в мирный план, якобы мешают достижению «долгосрочного мира».

Кроме того, Ушаков сообщил, что российская сторона пока не видела никаких документов США по мирному урегулированию войны.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Америка предложила провести трехстороннюю встречу Украины, США и России на уровне советников по национальной безопасности (NSA). Он отметил, что Киев эту идею поддерживает.

