21 декабря 2025, воскресенье, 14:56
В Беларуси запретили «чудодейственные» препараты из России

1
  • 21.12.2025, 14:24
  • 1,502
Из-за их состава.

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило, что по результатам исследований запретило в стране продажу и оборот 8 БАДов российского производства, пишет «Телеграф».

«В целях защиты жизни и здоровья населения постановлением заместителя Министра здравоохранения – Главного государственного санитарного врача от 20 декабря 2025 года № 82 введен запрет на ввоз, хранение, транспортировку и использование вышеуказанной продукции», — говорится в сообщении ведомства.

Главной причиной решения стало несоответствие состава продукции, изготовленной ООО «Сапплемент Групп» (Россия), требованиям безопасности. Концентрация активного вещества во всех запрещенных БАДах была превышена в несколько раз.

содержание витамина D₃ в суточной дозе биологически активной добавки к пище «Витамин D₃+К₂» (ТУ 10.89.19-045-70027785-2023) превышает верхний допустимый уровень потребления в 16,6 раза;

содержание β-никотинамидмононуклеотида в суточной дозе биологически активной добавки к пище «NMN (Никотинамид мононуклеотид)» (ТУ 10.89.19-128-70027785-2024) превышает верхний допустимый уровень потребления в 4 раза;

содержание астаксантина в суточной дозе биологически активной добавки к пище «Астаксантин (Astaxanthin)» (ТУ 10.89.19-022-70027785-2022) превышает верхний допустимый уровень потребления в 1,6 раза;

содержание кофеина в суточной дозе биологически активной добавки к пище «Caffeine (Кофеин)» (ТУ 10.89.19-026-70027785-2022) превышает верхний допустимый уровень потребления в 1,3 раза;

содержание витамина В₆ в суточной дозе биологически активной добавки к пище «Pyridoxal-5-phosphate (Пиридоксаль-5-фосфат)» (ТУ 10.89.19-070-70027785-2023) превышает верхний допустимый уровень потребления в 2 раза;

содержание витамина В₁₂ в суточной дозе биологически активной добавки к пище «Метилкобаламин B₁₂» (ТУ 10.89.19-023-70027785-2022) превышает верхний допустимый уровень потребления в 111 раз;

содержание витамина D₃ в суточной дозе биологически активной добавки к пище «Vitamin D₃+K₂+Zn+Se (Витаминный комплекс D₃+К₂+Цинк+Селен)» (ТУ 10.89.19-051-70027785-2023) превышает верхний допустимый уровень потребления в 3,3 раза;

содержание ресвератрола в суточной дозе биологически активной добавки к пище «Resveratrol + Biоtin (Ресвератрол + Биотин)» (ТУ 10.89.19-065-70027785-2023) превышает верхний допустимый уровень потребления в 6,7 раза.

В Минздраве напомнили, что в случае лекарств и БАДов больше — не значит лучше. «Бесконтрольный прием биологически активных добавок к пище может привести к серьезным негативным последствиям для здоровья, начиная от легких побочных эффектов и заканчивая тяжелыми поражениями внутренних органов».

