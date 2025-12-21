Под Брянском после загадочного события взрывается склад боеприпасов 21.12.2025, 14:40

1,040

Пожар и мощную детонацию сняли на видео в 20 км от границ Беларуси.

В Брянской области России, вероятно, поражен склад с боеприпасами ВС РФ, там пожар и громкие взрывы.

В городе Новозыбков, что в Брянской области РФ, в субботу, 20 декабря, было очень громко. Пожар и серия взрывов были зафиксированы на улице Мичурина, 44В.

К такому выводу пришли аналитики российского независмого проекта ASTRA, изучив фото и видеоматериалы, снятые очевидцами.

На кадрах заметны признаки интенсивного возгорания и характерные вспышки, указывающие на детонацию хранившихся внутри боеприпасов. Это указывает на то, что был поражен склад со снарядами ВС РФ.

Отметим, что Новозыбков находится примерно в 50 км от северных границ Украины и примерно в 20 км от границ Беларуси.

Здание, в котором произошел инцидент, на картах Google обозначено как объект под названием «Кузница». Местные жители сообщали о сильном пожаре и взрывах, которые были слышны в разных районах города. При этом официальные власти региона хранят полное молчание по поводу случившегося.

На фоне инцидента Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 20 декабря над Брянской областью был сбит один беспилотник. Вероятно, объект попал под удар одного из украинских БПЛА.

