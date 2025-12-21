Белорусских и российских пилотов уже более двух суток удерживают в Тунисе без объяснения причин 3 21.12.2025, 14:55

У них отобрали паспорта.

Белорусских и российских пилотов уже более двух суток удерживают в Тунисе без объяснения причин, у них отобрали паспорта, пишет телеграм-канал BAZA.

По информации издания, в аэропорту Джерба задержан экипаж вертолета Ми-26, он перегонял вертолет в Уганду и прилетел в Тунис на запланированную остановку. В группе девять человек: семь россиян и двое белорусов. Пять из них — летный экипаж, еще четверо отвечают за техническое обслуживание вертолета. Все работают по контракту с ООН «Киргизская авиакомпания».

Как рассказал «Базе» пилот Сергей Суслов, по прибытии в Джербу людей не выпустили из аэропорта. По его словам, у членов экипажа изъяли паспорта, а официальных оснований для задержания им до сих пор не предъявили.

«Несмотря на то, что отели для экипажа были оплачены заранее, покинуть здание воздушной гавани им не разрешают. Уже третий день людям приходится ночевать прямо в здании аэропорта. Сейчас экипаж ждет помощи от российского консульства», — пишет BAZA.

