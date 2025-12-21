закрыть
Швеция задержала подсанкционное российское судно

1
  • 21.12.2025, 15:05
Швеция задержала подсанкционное российское судно

Проводится проверка.

Представители шведской таможни остановили российское грузовое судно «Адлер», компания-владелец которого занимается экспортом оружия в РФ. На борту проводят проверку груза.

Об этом сообщает SVT.

Как отмечается, «Адлер» еще в субботу утром встал на якорь в шведских водах вблизи Геганеса после того, как у него произошел сбой в работе двигателя.

Ночная операция проводилась под руководством Таможенной службы, которая обратилась за помощью к Береговой охране. По данным SVT, в рейде также участвовали бойцы Национального отряда специального назначения, к делу привлечены Полиция безопасности и прокуратура.

Проверка судна продолжилась и утром в воскресенье. По словам представителя Таможенной службы Мартина Геглунда, высадка на борт прошла спокойно, а экипаж был вежливым.

Судно принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится в санкционных списках США и ЕС. Причина заключается в том, что корабли компании, якобы, перевозят северокорейские боеприпасы, которые Россия затем использует в войне против Украины.

Отмечается, что этот рейд является одним из серии аналогичных проверок, проведенных против подозреваемой российской гибридной деятельности или торговли оружием в водах стран ЕС в течение года.

